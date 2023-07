La SD Huesca hace oficial la cesión de Kevin Carlos al Yverdon Sport suizo

La SD Huesca ha anunciado este sábado el acuerdo con el Yverdon Sport suizo para la cesión de Kevin Carlos durante esta temporada. El delantero oscense jugará en la Superliga de Suiza hasta junio de 2024, guardándose el conjunto suizo una opción de compra que deberá hacer efectiva antes del 30 de mayo del mismo año. Se trata de la segunda cesión de Kevin Carlos, que jugó en el filial del Real Betis la segunda vuelta de la pasada campaña, y que ahora buscará continuar con su progresión en la máxima categoría suiza, a la que su nuevo equipo ha ascendido.

Kevin Carlos se ha formado en la cantera de la SD Huesca, dando el salto al primer equipo desde el filial, tras pasar por todas las fases juveniles del conjunto. Sus buenos números con la SD Huesca B en Segunda RFEF, donde firmó 17 goles en la campaña, le permitieron el debut en Segunda División en enero de 2022. Ya a las órdenes de Ziganda participó en 11 partidos, estrenándose como goleador frente a la UD Ibiza. Desde el club se desea “lo mejor al jugador en los próximos meses”, como ha señalado en el anuncio oficial.

Así, el oscense nacido en 2001 y con contrato en vigor hasta 2025 emigra a la ciudad de Yverdon-les-Bains, de cerca de 30.000 habitantes u muy próxima a la frontera con Francia. En la segunda vuelta del curso pasado se marchó cedido al Real Betis para jugar a préstamo en su filial en Segunda RFEF. Una aventura que no salió bien, ya que el punta no contó con el protagonismo esperado ni tampoco entró en la dinámica del primer equipo, por lo que los andaluces no ejecutaron la opción de compra que se contemplaba en el acuerdo. Ya no participó en el último tramo del ‘stage’ de Benasque a la espera de cerrar el acuerdo con el Yverdon Sport, su nueva casa.