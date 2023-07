“Estando juntos, un club pequeño puede ser grande”, el mensaje del capitán del Huesca

Es el capitán de la SD Huesca, protagonista en los dos ascensos a Primera División y figura de referencia dentro del vestuario azulgrana y también en la grada. Jorge Pulido encara su séptima temporada en El Alcoraz, un periodo de tiempo que le ha hecho adquirir una perspectiva histórica del devenir de la entidad en su época moderna y valorar en su justa medida el momento por el que atraviesa. Como ya es tradición, él fue este viernes el primer futbolista en tomar la palabra al inicio de la pretemporada. Su mensaje, “unidad”. “Estando juntos un club pequeño puede ser grande”, afirmó en el estreno de la sala de prensa del nuevo edificio de servicios de la Base Aragonesa de Fútbol.

“Estamos sufriendo una etapa de cambio en el Huesca. En los seis años que llevo aquí hemos pasado de ser un club humilde sin dinero para nada, en el que no había gente trabajando, en el que entrenábamos en la ECA en unas condiciones que para el fútbol profesional no eran las adecuadas, a lograr dos ascensos a Primera División y a experimentar ahora un proceso de reestructuración con el que hay que convivir”, hizo referencia a los recortes que está teniendo que llevar a cabo la entidad. “Como capitán, intentaré que el equipo esté unido con la afición y el club, que es lo que nos ha permitido llegar a luchar en el Bernabéu o el Camp Nou, que era algo en lo que no pensaban ni los más soñados, aunque ahora la realidad sea otra”, prometió. Pidió “no descuidarse” y puso como ejemplo al Málaga, “un club grande con ambición que ha caído a Primera RFEF”.

Ante esto, considera que “dejar al Huesca en el fútbol profesional es un éxito”. Para ello quiere “celebrar cada punto punto como se merece”. “Solo por uno no nos quedamos en Primera”, recordó.

Pulido alabó la labor tanto del director deportivo Ángel Martín González como del entrenador Cuco Ziganda. “Son las personas adecuadas, saben de lo que va la Segunda División y conocen el fútbol español”, recalcó. Al respecto, defendió al míster. “Ha habido cierta controversia con Cuco, pero gracias a él estamos donde estamos, es una persona con las ideas muy claras”, afirmó. “Me gustaría que su mensaje de humildad y de trabajo al 100% se conociese en la afición, nos transmite la importancia de ser futbolistas, de luchar por el escudo y de vivir por y para ello no solo dos horas al día sino durante los once meses que dura la competición”, añadió.

El capitán cree que es importante que haya continuidad en el vestuario porque “el año pasado la clave fue el grupo”, pero también entiende que “hay jugadores que debemos dar un paso adelante”. Una de las primeras tareas va a ser integrar a Miguel Loureiro e Iker Kortajarena, los dos fichajes cerrados hasta el momento. “Son chicos con ganas, que nos pueden aportar bastante, esperemos que se adapten a Huesca, una ciudad donde se vive muy bien, sin presión para jugar al fútbol y con condiciones para poder crecer mucho”, expuso.

En lo personal va a “seguir aportando dentro y fuera del campo”. Tiene 32 años y sabe que “con la edad hay que cuidar más cada uno de los aspectos para ser mejor y estar al nivel”. Además, ya sin figuras importantes como Andrés, Juan Carlos y Timor que le apoyaban en esa labor, quiere “guiar y transmitir los valores del Huesca al vestuario”.