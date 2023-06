Este lunes, día clave en la vuelta de la SD Huesca a la austeridad

La hoja de ruta marcada en la SD Huesca para redimensionarse en el capítulo económico y regresar a la austeridad vivirá este lunes un día clave. A las 13.00 se ha convocado una reunión del consejo de administración, la primera desde la salida del anterior presidente, Manolo Torres; en esta se seguirá avanzando en la toma de decisiones para equilibrar la estabilidad del club, que pasa por una política de recortes en la que el cese del mandatario fue una medida de choque. Habrá más, y después se llevará a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de un encuentro que puede marcar el devenir de la entidad a corto e incluso medio plazo.

La auditoría externa señala el camino a seguir y esta demanda un tijeretazo entre el personal no deportivo del Huesca. Los mandatarios azulgranas se ciñen a las recomendaciones de este estudio; más que un manual de economía para los clubes de fútbol, este documento es el mapa del tesoro que ha de devolver a la SD Huesca a la viabilidad económica en un plazo máximo de dos años. Un manual de instrucciones que fija en alrededor de un millón de euros la reducción que ha de hacerse entre los trabajadores de la entidad, bien por reducciones salariales o de personal. La cifra anterior a la marcha de Torres era de 2.285.000 euros, y se tendrá que ajustar a en torno a los 1,2 millones.

A mediodía están convocados los siete miembros del consejo de administración: Fernando Callizo, que también es presidente de este órgano; Alberto Larraz, Sergio Gracia, Agustín Pueyo, Pedro Ibaibarriaga, Josete Abarca y Carmelo Bosque, además de Pedro Camarero en calidad de secretario del consejo. Se trata de la instancia más alta de poder en la SD Huesca; todas las decisiones reciben su sanción, por encima incluso de la comisión ejecutiva que conforman Larraz, Callizo y Gracia. Larraz es asimismo presidente de esta. Una cabeza bicéfala, con Callizo y Larraz como presidentes de estos dos órganos de gobierno y la consecuencia directa, recogida en la auditoría externa, de que la figura del presidente institucional resultaba superflua.

La apuesta decidida por la austeridad irá bajando en el escalafón. No parece que vaya a afectar a los siete consejeros, y si se produce alguna salida entre estos no será por motivos económicos. Los estatutos del club azulgrana dejan claro que los miembros del consejo de administración no perciben remuneración alguna por el desarrollo de sus funciones como consejeros. Diferente es la situación de los cargos como los citados presidentes o, fuera del consejo, la del director general que encarna Josete Ortas. En su comparecencia de la pasada semana, Ortas indicó la necesidad de equilibrar el capítulo de ingresos y gastos y de, en suma, ponerse en sintonía con la realidad del club en Segunda División.

Las pérdidas de este último ejercicio van a superar los seis millones de euros y, como han coincidido en las últimas semanas en sus diagnósticos Torres y Ortas, la SD Huesca ha crecido “mucho y rápido” bajo los focos de los dos ascensos a Primera División. Un salto cualitativo y cuantitativo que ha alcanzado ahora un punto crítico en el que los ingresos no han acompañado ni mucho menos a los gastos que se han generado. A pesar de ello, se cuenta con activos con los que ir amortizando la deuda, como el propio estadio de El Alcoraz, el dinero en caja o lo ingresado por la venta de Sandro Ramírez a la UD Las Palmas.

Otro aspecto que cobra relevancia en el presente y futuro de la SD Huesca es el de la operación de venta de su mayoría accionarial, con un interés claro del conglomerado empresarial aragonés Grupo Costa. Sin avances significativos en este momento, se trata de una negociación en las manos de los dos máximos accionistas del club: la Fundación Alcoraz que preside José Antonio Martín, Petón, y posee el 66,24% de los títulos; y la empresa de representación Bahía Internacional, cuya directora general es Margarita Garay (15,24%).