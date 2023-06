Josete Ortas: “Hay que redimensionar la SD Huesca”

La SD Huesca quiere dar una capa de normalidad al proceso interno que está viviendo para reconducir una situación económica de números rojos que limita la planificación deportiva pero no la pone en jaque. El director general, Josete Ortas, ha lanzado este viernes en la presentación del nuevo acuerdo con Fútbol Emotion conceptos como “redimensionarse” o “readaptarse” a la nueva realidad de Segunda División tras crecer “mucho y rápido” a lomos de los ascensos a Primera. Se seguirán tomando medidas tras la salida del anterior presidente, Manolo Torres, y no se teme por un vacío de poder mientras ser reflexiona sobre cómo ser “sostenibles en el tiempo”.

Se está siguiendo la misma hoja de ruta que ya se planteó y que debe devolver al club azulgrana al superávit dentro de dos veranos. La auditoría externa que la entidad ha adoptado como modelo a seguir exige un recorte del gasto en el personal tanto deportivo como no deportivo y Ortas se ha mostrado convencido de que “no se llega tarde”. Es una situación “normal”: “Se ha hecho un estudio para ver dónde podemos ser eficientes y estamos en ello, hay que poner en marcha ese plan”, ha recalcado. La próxima semana está prevista una nueva reunión del consejo de administración enfocada en la toma de más medidas.

Para Ortas, “lo primero es la plantilla deportiva y se está trabajando bien. Esperamos tener un muy buen equipo y seguir adelante”. En ese sentido, y mostrándose “súper agradecido” con la labor desempeñada por Torres, “tenemos que reajustar cosas, redimensionar siempre pensando en que somos un club de fútbol y lo principal es que la gente venga a vernos al campo y se marche contenta a casa porque hayamos ganado”.

No se llega “tarde” dentro del plan previsto a tres años, “y en el segundo sabíamos que había que pegar un recorte gordo porque debemos igualar las partidas de ingresos y gastos. En eso estamos”. Los límites salariales de la plantilla, al estar excedidos, no tienen en este momento un lugar en la primera línea y el director general ha garantizado que existen “palancas y márgenes para avanzar” y un “gran número de contratos” en vigor, 23 después de la firma esta semana de Óscar Sielva por tres campañas. Además, “no debemos nada a nadie, a ningún acreedor, y la situación es buena. No podemos tenerla mala a futuro y sí ser sostenibles en el tiempo para afrontar las situaciones”.

No se contempla un plan B como alternativa al actual, y Josete Ortas ha explicado que para contar con “el mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades” sigue vigente un plan A marcado y al que se pueden “añadir o quitar cosas”: “Trabajamos con una idea, pronto se presentarán la campaña de abonados y acuerdos comerciales, y el área deportiva se está moviendo muy bien para que todos disfrutemos a partir del 12 de agosto” con el inicio del curso.

Ortas ha analizado cuestiones que afectan directamente a la dirección del club, como la hipótesis del regreso al club de Agustín Lasaosa, a lo que ha replicado que no tiene “ni idea” y que se trata de cuestiones que son “ajenas al club”. Tampoco se atisba el nombramiento de un nuevo presidente institucional, “hay un presidente de consejo de administración (Fernando Callizo) y otro de la comisión ejecutiva (Alberto Larraz) que funcionan con la máxima normalidad".

Las relaciones con el principal accionista, la Fundación Alcoraz presidida por José Antonio Martín, Petón, son buenas y “vamos todos de la mano”, sin que Ortas tenga noticias nuevas sobre el proceso de compraventa del club en el que entraría el Grupo Costa: “Es un patrocinador del club con el que tenemos una excelente relación. No he tenido ninguna conversación al respecto”.