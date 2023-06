Manolo Torres: “El Huesca ha entendido que había que separarse y yo he sido de la misma opinión”

Tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los estamentos de la SD Huesca, realizó menciones personales, se movió con elegancia en su despedida e incluso se emocionó. Tras poco más de un año como presidente y después de una década dentro del consejo de administración, Manolo Torres sale del club azulgrana. La noticia, algo que tarde o temprano se iba a producir, se precipitó el martes y este miércoles en una comparecencia en la que estuvo acompañado de una amplia representación de la entidad, él mismo la confirmó y explicó. “El Huesca ha entendido que había que separarse y yo he sido de la misma opinión, cuando se juntan dos nubes hay tormenta”, manifestó sin querer entrar en cuál de las dos partes había dado el primer paso. “Ha sido un proceso lógico de desgaste y salgo de la mejor manera posible”, afirmó. El club queda ahora “en un proceso de reflexión” y entiende que “si hay cambios serán para bien”.

Torres arrancó su intervención anunciando su marcha y repasando su trayectoria dentro del club. Se inició en 2012 dentro del patronato de la Fundación Alcoraz, la máxima accionista del Huesca, a la que llegó con la intercesión de Josete Ortas, el actual director general, y José Antonio Martín, ‘Petón’, presidente de la fundación. En 2018, con la mediación de Agustín Lasaosa, pasó a ser el encargado de los asuntos jurídicos ya dentro del consejo de administración de la sociedad anónima deportiva y en 2019 pasó a ser el consejero delegado en plena tormenta por el caso Oikos y tras la dimisión de Lasaosa. Se mantuvo en ese cargo hasta mayo de 2022 cuando asumió el puesto de presidente institucional.

“En 2012 el club al que me incorporé soñaba con hacer algo grande, en 2019 lo había logrado, pero también pasaba por el momento más delicado de su historia e incluso corriendo el riesgo de que su persona jurídica desapareciese, en 2023 es una organización que ha crecido rápido cometiendo, como tantas otras en el mismo escenario, aciertos y errores. Por delante tiene un futuro para construir”, analizó.

“Es difícil explicar lo que representa para mí un club que he aprendido a amar y con el que he crecido”, reconoció. Ahora, sin querer mirar más hacia delante, seguirá siendo accionista y abonado. Al respecto, a la afición le agradeció que “solo he recibido de ella palabras de aliento y apoyo, que perdonen los errores que haya cometido porque han sido buscando el bien del club”. Con la campaña de abonados preparada para ser anunciada la próxima semana le pidió “un nuevo acto de fe”. “Lo pedimos en 2019 y la gente respondió a pesar de que en la concentración de Benasque a mediados de julio solo teníamos siete fichas profesionales, este año otra vez tiene que estar ahí”, solicitó.

Sus agradecimientos también incluyeron a los trabajadores del club, a los entrenadores Míchel Sánchez, Pacheta, Xisco y Cuco Ziganda, a los directores deportivos Rubén García, “al que le tenía un gran aprecio”, y Martín González, “que si no lo ha superado lo ha igualado”, a los jugadores, “en los que solo he encontrado grupos extraordinarios”, al consejo de administración, “gracias por un viaje con buenos y malos momentos”, a los ejecutivos del club, a los presidentes de los clubes de la la Liga de Fútbol Profesional, a su presidente Javier Tebas y a los medios de comunicación.

A Torres la voz se le quebró y la vista se le empañó a la hora de mencionar a su familia, cuya mujer estaba presente, y “a mis amigos”. Aquí se detuvo para dirigirse al consejero Pedro Ibaibarriaga, “por los muchos viajes y kilómetros que sumamos” y a Pedro Camarero, el abogado del club y con el que comparte despacho, “es con el que más duro y más he discutido estos años, pero siempre con honestidad”.

“En la SD Huesca he aprendido a conocerme, a saber quién soy. El Huesca es el sueño de una provincia y con el apoyo de su afición volverá a estar donde debe. Aúpa Huesca, fieles siempre sin reblar”, finalizó su intervención.