Lugo-Huesca, ocasión final para romper con la racha a domicilio

Queda luchar por dejar el mejor sabor de boca posible, por finalizar lo más arriba que se pueda en la tabla, por alcanzar los cincuenta puntos, por mostrar que un juego más atractivo es posible la próxima temporada y por romper con el mal fario a domicilio. Una vez ya certificada la permanencia matemática con el agridulce 1-1 con la Ponferradina, a la SD Huesca le restan dos compromisos más para echar el cierre al curso. El de esta tarde a las 18.30 ante el Lugo en el Anxo Carro -escenario siempre especial para los oscenses, ahí consiguieron el 21 de mayo de 2018 su primer ascenso a Primera División- será el último lejos de El Alcoraz, lugar en el que la semana que viene recibirá al Eibar en la jornada final.

Los desplazamientos han sido el gran talón de Aquiles de los oscenses en la primera campaña con Cuco Ziganda a los mandos, tanto que resulta difícil encontrar una peor en este aspecto. Suman como visitantes trece puntos, por lo que de ganar igualarían los 16 de la 2012-13, la del último descenso a Segunda B, el ejercicio más oscuro fuera de casa hasta la fecha. Consiguieron cuatro victorias, mientras que ahora solo llevan una, la del muy conocido 0-1 frente al Oviedo del 12 de octubre. Desde entonces han pasado más de siete meses en los que se han sucedido ocho empates y siete derrotas. También es verdad que en la segunda vuelta los triunfos en El Alcoraz tampoco han sido la norma. Solo ha habido tres -del más reciente ha pasado más de un mes- con una derrota y siete tablas.

Sobre el papel, el Lugo aparece como la víctima propicia. Es el colista, lleva casi un mes descendido, no ha ganado en lo que va de 2023 y en el banquillo Íñigo Velez es su cuarto entrenador. Aún así, hay que tener en cuenta que en el que será su último encuentro ante su afición en Segunda División, categoría en la que ha permanecido once cursos, querrá salvar su honor y evitar al menos el farolillo rojo. Recupera al central Andrés Castrín y al lateral Jordi Calavera, pero no está disponible Pablo Clavería y es duda Xavi Torres.

La expedición azulgrana se desplazó el viernes en un largo viaje por carretera. En casa, se quedaron Carrillo, cuya lesión en un muslo le va a dejar en el dique seco hasta la próxima liga, Jorge Pulido, con un tobillo tocado, y Ratiu, sancionado por cumplir ciclo de amarillas. Sí se subieron al autobús, Lombardo, que había sido descartado en la anterior convocatoria, Sielva, que ha atravesado un proceso febril, y el delantero del filial Diego Aznar.

Ziganda tiene en mente dar minutos a los que menos los han tenido. Sin Ratiu, el lateral derecho será para Juanjo Nieto y el hueco que deja Jorge Pulido en la zaga lo cubrirá Blasco. Más allá de eso, se les podría dar un respiro a Valentín, que se mide a su exequipo, y Juan Carlos, sustituidos frente a la Ponferradina con problemas físicos. En tal caso, como alternativas surgen Joaquín, que reapareció en ese partido en el tramo final tras superar una lesión, y Javi Martínez, que destacó en la segunda parte y fue el autor del gol.

Tampoco es descartable alguna modificación en la sala de máquinas, una de las demarcaciones menos estables. En los dos últimos compromisos los responsables de la medular han sido Timor y Salvador. Uno de los dos se podría quedar en el banquillo o incluso ambos. Ziganda viene probando en los entrenamientos la opción de situar juntos a Sielva y Kento.

El navarro, como sucedió contra la Ponferradina, deberá seguir el partido desde la grada. En Lugo cumplirá la segunda de las jornadas de suspensión con las que fue castigado por su expulsión en la derrota con el Leganés (2-1). Sin él, el máximo responsable técnico en la banda será su segundo, José María Angresola, Mossa, de vuelta tras completar una sanción de también dos encuentros.

Atentos al resultado estarán el Sporting y el Málaga. Los andaluces, a seis puntos de la permanencia que marcan los gijoneses, aún no salvados aunque igualados con el Huesca a 49, apuran sus opciones. Un triple empate final haría inútil el pleno de puntos que persiguen en las últimas jornadas.

Posibles alineaciones

CD Lugo: Sequeira; Loureiro, Pantic, Alberto Rodríguez, Andoni López; Juanpe Jiménez, Marc Carbó; Baena, Señé, Idrissa Thiam; y Manu Barreiro.

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Blasco, Rubén Pulido, Florian Miguel, Kento, Sielva, Joaquín, Marc Mateu, Javi Martínez y Obeng.

Árbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).

Estadio: Anxo Carro (18.30, LaLiga SmartBank TV).