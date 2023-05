Cuco Ziganda: “Queremos acabar de la mejor manera posible”

Afronta la SD Huesca los 180 últimos minutos de la temporada con la permanencia en el bolsillo y ante rivales de naturaleza opuesta: el sábado visita a un Lugo ya descendido (18.30, LaLiga SmartBank TV) y el 27 de mayo recibirá a un Eibar en pos del ascenso directo. Cuco Ziganda ha asegurado este jueves que la intención es la de acabar de la mejor de las maneras, ofreciendo una buena imagen en ambos casos y con alguna rotación por el camino como el del capitán, Jorge Pulido, que no viajará al Anxo Carro y descansará así de sus persistentes dolores en el tobillo. Tampoco estarán el lesionado Carrillo y el sancionado Ratiu. Sin la “presión extra” de los puntos, los azulgranas tampoco se quieren dejar llevar puesto que la mejor clasificación posible acarrea un nada desdeñable premio económico.

El navarro ha señalado que la permanencia ha costado más de lo esperado, sobre todo, “en el aspecto mental, no digo que pudiéramos sufrir pero evitamos que los de abajo se acercasen”, y tras el discutido empate con la Ponferradina la plantilla se centra en competir con seriedad en lo que queda. Ziganda no es partidario de hacer muchas rotaciones porque recuerda el experimento fallido de la eliminatoria de Copa en Torremolinos: “Queremos acabar lo mejor posible con un equipo compensado y ser capaces de dar una buena imagen y competir. Tengo una idea en mente y daremos forma a todo el sábado”.

La salvación, “podría haberse dado antes pero así ha sido”. El entrenador ha valorado que “los últimos resultados no han sido buenos y con los puntos de mitad de la segunda vuelta podíamos tener mejores resultados. No está siendo bueno a nivel de resultados y con sensaciones raras”, para lo que sigue sin hallar una explicación clara. “Necesitamos estar muy bien porque nos cuesta mucho ganar. No hemos llegado al cierre con una plantilla completa y con los jugadores en su mejor versión. Fuera de casa se estaban dando pasos adelante antes de Zaragoza y se ofrecían otras sensaciones. Desde ahí no es que no hayamos crecido, nos hemos caído un poco”.

Ha aludido, a la vez, a que “la plantilla ha dado la cara todo el año” y no cree que se mostrase molesto tras el 1-1 con la Ponferradina después de que un sector de los aficionados mostrase su disconformidad con lo visto sobre el césped. Frente a ello, ha replicado que se trataba de sobrevivir: “Estaba siendo más práctico que otra cosa. Hemos vivido en el fútbol otras situaciones y con un empate en casa no podíamos perder, lo teníamos clarísimo. Sobre todo los últimos minutos, no salimos a empatar pero nos pusimos nerviosos y no quisimos complicarnos la vida”.

A nivel personal, Cuco Ziganda se encuentra “bien”, pues “el año no se me ha hecho largo y eso es buena señal. Valoro que la gente venga a entrenar con ganas y disfrute, los que estén contentos y los que no tanto”. Sabe que “hay cosas muy mejorables y otras con mucho valor” y entiende que “la gente quiere resultados, venir y pasarlo bien. La experiencia del año pasado no fue tan buena, venías de Primera con otra mentalidad y menos paciencia. Y antes estuviste en Segunda. La mirada no es fácil. Los resultados no han sido súper y en cuanto a juego ha habido de todo, con partidos buenos ante equipos de arriba y otros conforme a la categoría”.

Ese sabor de boca, “no es bueno pero hay un trabajo detrás que valoro y le doy mucha importancia. Fuera nos ha costado pero en casa nos hemos agarrado muchísimo”. El aspecto económico es un claro acicate para estas dos últimas citas con Lugo y Eibar, y anuncia que el duelo en el Anxo Carro será “igualado” pese a que “todo el mundo piensa que es muy fácil. En las últimas jornadas solo les ha ganado en su casa el Málaga”.

El navarro ya mira hacia la planificación de la próxima temporada. “Tienes más conocimiento de la plantilla y los jugadores y pensamos cosas que mejorar y otras que mantener y darles continuidad. Cada uno reflexiona sobre lo que ha ido sucediendo, se piensa en mejorar en lo individual y lo colectivo”. Esto atañe a “cosas con las que se identifica uno como la convivencia y el día a día, que me ha gustado. Incluso ahora que no estamos bien pero no estamos entregados”.

"Hay un margen de mejora importante"

En lo que se refiera a juego, construcción o fase ofensiva, “hay un margen de mejora importante, pero somos uno de los equipos que mantienen estabilidad y regularidad, hemos sido un bloque consistente. No hemos tenido una racha de perder, el equipo se ha agarrado más por amor propio que por juego”; ha añadido, con el ejemplo de Málaga, “que era un partido clave para la temporada”, o “el resultado con la Ponferradina”. Para Lugo demanda “que el equipo se encuentre cómodo y no se haga el partido largo y pesado”.

Ziganda comprende que “a todos nos gusta ganar. ¿Que luego queremos un juego espectacular? También. Cuando el jugador se siente cómodo disfruta. Y sin el peso de la clasificación es un motivo más para disfrutar”. Se tratará de la última oportunidad para vencer a domicilio y romper así la marca negativa que se arrastra desde el 12 de octubre. Ha bromeado con que si no se logra, “ya sabéis la primera pregunta de la temporada que viene”. “Nos ha costado mucho y no hemos sacado partidos. Hemos tenido partidos tan buenos o tan malos como en El Alcoraz que no hemos sido capaces de sacar. Hay que evitar ese runrún, preferimos otros como el de ser fuertes en casa”, ha zanjado.