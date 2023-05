El aviso a navegantes de Jorge Pulido: "Ojalá no nos veamos como el Málaga"

El capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, quiso poner en perspectiva la permanencia matemática tras el empate con la Ponferradina (1-1) y lanzar varios avisos a navegantes respecto al futuro inmediato. También reivindicó el mérito de este curso, que en perspectiva podría verse de una manera más positiva y, en el peor de los casos, nostálgica. "Estoy muy contento. Es un objetivo de principio de temporada que hemos cumplido: dejar al Huesca otro año en el fútbol profesional. Ojalá podamos luchar por objetivos mayores pero la realidad es esta y sabíamos la importancia del partido".

No percibió que se le diera esa trascendencia "de puertas afuera", pero "sí en el vestuario. No he sentido que se diera esa importancia fuera y quizás por eso me duela esta situación. En cuanto a entrega, compromiso, ser un equipo y una familia, este equipo lo ha dado todo y con estas bases esperáremos mejorar el año que viene".

Insistió en que "ojalá nunca nos veamos en la situación del Málaga, entonces valoraremos cómo estamos ahora. Yo he celebrado la permanencia. No hay que perder el norte ni descuidarse". No encontraba un porqué claro, "no sé si porque estos años hemos estado en Primera durante dos temporadas nos hemos confundido. Ves a equipos como el Málaga o el Deportivo y mira dónde están. Era una semana de tensión, pasarlo mal y que no se escapara el punto de la permanencia. Era un equipo peligroso que iba a jugar a tumba abierta".

Recordaba que "en la primera parte nos han creado una ocasión fea pero hemos estado bien. No he percibido eso en la grada, esa tensión. Tal vez porque la gente pensaba que estábamos salvados, pero era un partido trampa". En estas próximas fechas, "habrá que hacer autocrítica porque si hubiéramos estado mejor fuera de casa hubiésemos luchado por otra cosa ¿Los empates? Si el año del descenso, cuando bajamos ante el Valencia, hubiéramos valorado los empates a lo mejor en vez de estar aquí estaríamos en Primera División".

La SD Huesca dispone de dos días de descanso, hasta el miércoles, ante del partido de Lugo, fijado el sábado 20 de mayo a las 18.30 y parte del horario unificado de la jornada 41, en la que habrá otras excepciones. Ratiu se perderá la visita al Anxo Carro al haber visto la quinta amarilla y está por conocerse el alcance de los problemas físicos de Juan Carlos, que pidió el cambio, y Gerard Valentín. Ziganda cumplirá el segundo partido de sanción y regresará de su castigo el segundo de a bordo, Mossa.