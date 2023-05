Cuco Ziganda: “Estoy contento, había que certificar la permanencia”

Cuco Ziganda, sancionado y relevado por Adrián Sipán en el banquillo de la SD Huesca, vivió el partido desde arriba con sufrimiento y señaló para empezar que “nunca se había percatado de lo que hay a la espalda. Es diferente”. Percibió “mucha tensión, nervios”. Aseguró que “pesó lo que nos jugábamos, si perdíamos había que esperar una semana más. Nos estaba costando sacar partidos pero ha habido la tensión normal en un partido así de Segunda División”.

Tras un buen arranque, el remate a los palos de Naranjo, “nos ha hecho pensar y nos ha frenado, nos ha creado un pelín de dudas e incertidumbre. Pensábamos en la segunda parte más en que pasase el tiempo que en jugar”, con la entrada de un Javi Martínez “que nos dio mucho aire”. El Huesca “amarró esperando que pasase el tiempo”. Se confesó “muy contento” por sujetar la permanencia en un final de temporada “al que no hemos llegado sobrados”.

En el turno de reivindicar su labor, Ziganda recordó que “nunca hemos estado pendientes de la situación abajo, pero en el último mes ha habido equipos que han certificado la permanencia muy conscientes de lo que se jugaban”. Mientras, “nosotros mirábamos de reojo, no estábamos en nuestro mejor momento y costaba sacarlo”. Terminó “contento” con la actitud: “No jugamos bonito pero tenemos otras cosas. No ganamos dos partidos seguidos pero no perdemos dos seguidos y eso significa mucho para mí. Mucho. Se reacciona después de un día malo”.

Entiende que el público “quiera más y está en su derecho de pedir", pero “yo estoy muy contento”. Ziganda consideraba que “el calendario es traicionero y había que certificarlo. Ha pesado. Somos profesionales pero las cabezas cuentan. Nos hubiera gustado ganar 3-0 pero estamos un poco justos en todos los sentidos”. Precavido, el navarro señaló que percibió los problemas físicos de Valentín pero no percibió “un recambio claro”, máxime cuando Juan Carlos había solicitado el cambio antes.

Físicamente, “el equipo no ha llegado mal. Se han dado las bajas de Kento, Cristian Salvador, Joaquín, Carrillo… Y el equipo se ha resentido. Desde el partido de Burgos el equipo se ha caído, se venían dando pequeños pasitos y más vale que hemos sido un gran grupo. Los jugadores han sido unos tipazos”. Exhibió “respeto” por los aficionados que habían despedido al conjunto oscense con silbidos “por su rigor y antigüedad. Nosotros estamos contentos y uno sabe dónde está. Somos los primeros que no nos conformamos y se estaba complicando un poco el tema. Nosotros no hemos sentido que nos quemábamos”.

El final del curso no ha sido ilusionante, pero “se trata de acabar y el año que viene empezaremos todos de cero. Cuatro que bajan y tres que suben”. Tras la victoria ante el Burgos, “no he terminado de dar con un once y una continuidad, unos automatismos más claros. Hasta entonces se le estaban dando una vuelta a los problemas, pero que falten cuatro o cinco jugadores importantes no lo ha hecho posible. Parecía que estábamos mejor pero nos ha costado. Hoy ha sido un tema de supervivencia”. Preguntado por un Patrick Soko que ha desaparecido de sus planes, respondió que “no terminaba de ver su participación”.