La SD Huesca mantiene dudas para el once y la convocatoria de Málaga

Lo había señalado Cuco Ziganda antes del entrenamiento y lo han confirmado los hechos. La SD Huesca todavía mantiene algunas dudas alrededor de la confección definitiva tanto de la convocatoria como del once que pondrá en liza en el partido del lunes en Málaga (18.30, LaLiga SmartBank TV). Casi todo son certezas: no contará con los lesionados Joaquín y Carrillo ni con los sancionados Salvador y Valentín. Pero todavía no está claro qué sucederá con Kento, Kanté u Obeng, ni quién será el relevo del catalán en la banda derecha. Patrick Soko o Javi Martínez se postulan para sustituirle en La Rosaleda.

La plantilla azulgrana se ha ejercitado este sábado en el IES Pirámide. La mañana ha comenzado con unos estiramientos a los que se ha sumado Joaquín Muñoz para retirarse después al gimnasio. Los problemas en el tobillo y en la rodilla derecha impiden que pueda medirse a equipo de su tierra, como era su deseo. Por su parte, Carrillo se ha incorporado una vez iniciado el entrenamiento para realizar carrera continua y ejercicios con balón acompañado de uno de los recuperadores del cuerpo técnico. El concurso de ambos en la cita del sábado 6 de mayo en Leganés sigue en el aire.

Otro de los futbolistas sobre los que se deposita la lupa es Samuel Obeng. Al comienzo de la mañana ha peloteado con el ayudante de Ziganda, Mossa, y por tanto se ha incorporado un poco más tarde al trabajo coral. La pubalgia y en las molestias en el tobillo que padece provocan que se estire la posibilidad de que esté disponible en este final de liga hasta lo humanamente posible. El fruto de esos cuidados apunta a su titularidad, y también se espera que al menos viajen Kento Hahimoto y Abou Kanté. Otra cosa será que sumen minutos.

También ha participado en la sesión Diego Aznar, no así Rafa Tresaco, presente con la SD Huesca B en el campo anexo. El delantero zaragozano apunta a la convocatoria pese a que el filial comienza este domingo el ‘play off’ de ascenso a Segunda Federación en La Corona de Almudévar. Le acompañará Manu Rico ante la necesidad de Ziganda, que ha compartido varios minutos de conversación con Jérémy Blasco, otro de los futbolistas que arrastran problemas físicos. Ambos se han sentado en uno de los banquillos de la instalación, al margen del resto. El navarro deberá decidir si cuenta en la banda derecha con Soko, que ha perdido protagonismo de manera clara, o con Javi Martínez, a quien ya utilizó en esa posición ante el Villarreal B.

La expedición de la SD Huesca viajará a Málaga este domingo en AVE desde Zaragoza y llegará a la ciudad andaluza a última hora de la tarde. Los malacitanos, entrenados por Sergio Pellicer, no están exentos de problemas. No solo clasificatorios después de que la victoria del Racing el viernes haya encarecido la permanencia; pierden por lesión al mediocentro Ramón Enríquez. Al menos, recuperan al exazulgrana Lago Junior, que en este Málaga puede jugar como segundo punta junto al eterno Rubén Castro.