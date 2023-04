Cuco Ziganda: “Nos tenemos que preparar para lo que vamos a encontrarnos en Málaga”

Cuco Ziganda prepara a la SD Huesca para un partido “clave” este lunes en Málaga (18.30, LaLiga SmartBank TV), que definirá si se da carpetazo a la temporada y se posterga la permanencia, al menos, una semana más con la zozobra añadida de dar alas al equipo que abre los puestos de descenso y que ha sumado cuatro victorias en las cinco últimas jornadas. Aguarda “un gran partido con un grandísimo ambiente” en el estadio de La Rosaleda, que se va a llenar, y el navarro espera la “mejor versión” de los azulgranas, la que no acostumbran a lucir a domicilio.

“El Málaga prepara los partidos como finales y es capaz de llenar el campo con una afición que empuja. Se metieron ahí sin querer y ahora intentan salir como sea. Están haciendo las cosas muy bien últimamente”, ha advertido Ziganda este sábado. A falta de rematar la semana de entrenamientos antes del viaje al sur, cuenta con las bajas seguras de los sancionados Salvador y Valentín y ha descartado a Joaquín y Carrillo. Se intentará forzar, por tanto, a los tocados Kanté y Kento Hashimoto, este baja por lesión desde el derbi, porque “necesitamos gente. Sin correr riesgo de perderlos, intentaremos tenerlos al menos disponibles para un rato”.

El equipo oscense acumula “dos o tres semanas con gente tocada, que no están en las mejores condiciones”. Se avecina un partido que supondrá “una gran experiencia, con la responsabilidad necesaria porque es muy importante para los dos. Necesitamos una gran versión para sacar de ahí los tres puntos”. Una cifra mágica y anhelada que no obsesiona a Ziganda: “Hay que ir semana a semana, tenemos que pensar solo en el partido del lunes. Nos tenemos que preparar para lo que vamos a encontrar, cómo sentirnos fuertes. A ver si somos capaces de sacar algo”.

Para alcanzar ese modo óptimo de rendir en Málaga, “necesitamos que todos los que estemos estemos bien. Hay momentos que se juntan muchas bajas en determinados puestos. El otro día contra el Tenerife la parte ofensiva sí que se nos limitó. No le doy más vueltas, fue el peor partido de la temporada pero no hay tiempo para pensar en ello. Me centro en recuperar a los no disponibles porque necesitamos a todos”. El navarro reflexiona acerca de que “hemos llegado a una zona media haciendo cosas bien y otras faltando, no vamos a hacerlo mejor en cinco partidos que quedan. Cuanta más gente haya”.

De ganar en Málaga, el equipo local vería muy complicada la permanencia. Una derrota azulgrana obligaría a “seguir dándole” con otra salida a Leganés en lontananza. “De entre los que no hemos llegado a los 50 puntos nadie se libra. Quién iba a decir que el Málaga iba a estar allí. No hay sitio para todos y todo el mundo debe estar preparado”, ha avisado. A pesar de que el bagaje visitante no mejora, el entrenador considera que los suyos se han empleado en la segunda vuelta “de una manera fiable y compacta. No va a cambiar la idea del equipo. Nos han faltado más cosas para estar arriba y más cómodos. Con lo que tenemos y venimos haciendo fuera tenemos opciones de ganar y puntuar en cualquier campo independientemente del ambiente y la racha que tengan”.

El técnico podría contar para Málaga con el canterano Diego Aznar, no así con Rafa Tresaco. Una decisión que tomará en función de los efectivos de que disponga de manera definitiva y pese a que el filial comienza este domingo en Almudévar el ‘play off’ de ascenso a Segunda Federación: “Nosotros también tenemos necesidad, iremos viendo en función de lo que haya”. También lanza un mensaje a los jugadores con menos oportunidades, a los que recuerda que “es una profesión que tiene sus momentos, se han de emplear a fondo.

Ziganda desearía “estar más tranquilos al jugar pero es fútbol y eso sucede en contadas ocasiones. En las cosas que se han hecho mal el máximo responsable es el entrenador”. El Málaga representa el ejemplo de equipo que no empieza bien y ve cómo se le apoderan los nervios. “Ahora llevan una buena racha, hacen piña y reman en la misma dirección. Para ganar cuatro de cinco partidos en Segunda hay que tener ganas y muchas más cosas. Tienen una plantilla impresionante pero se han metido allá abajo”. Ha destacado su “calidad, amplitud de plantilla, pero todos estamos en la pelea de tener que ganárnoslo en el campo”.