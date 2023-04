Cuco Ziganda: "Hay que llegar a 50 puntos, no queremos despistes ni tonterías"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, se mostró "decepcionado" con otra derrota fuera de casa, más conforme con la primera mitad de su equipo y contrariado con la segunda y el papel que desarrolló el colegiado. Notó que los suyos se habían "despistado" con «situaciones externas al juego» y la expulsión de Salvador arruinó cualquier posibilidad de remontar el gol del Andorra (1-0). "No ha tenido nada el partido, pero el encuentro se ha complicado, con poco juego y parones al final", valoró.

En el primer periodo vio al conjunto oscense "bastante bien, pocos equipos han incomodado tanto al Andorra en su campo, neutralizándole con opciones claras. Han tenido el acierto que nosotros no y eso ha marcado el desarrollo", añadió. Tras el descanso, "no hemos encontrado el juego y nos hemos despistado con acciones externas. Con la expulsión era una moneda al aire". Los azulgranas estaban "tristes por la derrota. El primer tiempo ha ido bastante bien y el segundo ha estado marcado por parones y despistes".

No se arrepintió de haber mantenido en el campo a Cristian Salvador, ya que "tenían los dos pivotes tarjeta, pero son gajes del oficio. Sabemos que eso puede ocurrir. Cristian lo sabía y había que tener cuidado, igual no ha sido una acción de segunda amarilla", deslizó el navarro, para quien la diferencia residió en esa jugada. "En el segundo tiempo hemos estado más pendientes de lo que se pitaba, y nos hemos centrado más en eso que en el juego. No hemos sido capaces de llegar al área contraria y de generar peligro con los cambios. Alguna vez caerá la moneda de nuestro lado".

La lesión de Abou Kanté en los primeros compases rompió su plan de partido: "Le dolía bastante, no podía respirar", explicó antes de señalar que le habían realizado pruebas médicas. Una vez confirmada la derrota, "duele como todas y queda menos tiempo para todo. En caliente, tengo la sensación que me duele como todas".

Ziganda reconoció que los cambios no habían mejorado el equipo, "pero no solo por ellos. No terminábamos de encontrarnos, cuando salíamos nos paraban y costaba salir a campo contrario. No hemos encontrado el ritmo de juego, la solidez y la continuidad". Ahora, "hay que llegar a los 50 puntos y al final se analizará la temporada. Nos jugamos muchísimo, no queremos despistes ni tonterías". Una conclusión clara para un técnico que no se fue contento "ni con el resultado ni con el segundo tiempo".