Cuco Ziganda: "Es un disgusto grande, no merecimos perder"

Cuco Ziganda trasladó la "decepción" de la SD Huesca por la derrota ante el Alavés (0-1), un rival "muy duro" que puede "adaptarse a muchos escenarios. Era un partido cerrado que se ha decidido en su única llegada del segundo tiempo. Por merecimientos era un encuentro de empate", aseguró. En el primer tiempo, "hemos empezado muy bien, dando ritmo y sentido al juego. El Alavés no te atosiga, es capaz de juntarse bien en su campo. Ha habido momentos en que estábamos más cómodos. Nos hemos ido cansando y le han dado la vuelta".

Después resultó "parecido", pero "han hecho un golazo y hemos puesto corazón pero no ha llegado el empate". Una vez encajado el gol de Tenaglia y con problemas añadidos por las salidas de Joaquín, Ratiu y Vilarrasa, "nos hemos rehecho y hemos arrancado relativamente bien. El campo estaba seco y no eran las mejores condiciones. Nos hemos amoldado sin el premio de los puntos y nos vamos muy decepcionados".

El entrenador azulgrana justificó la titularidad de un Joaquín Muñoz entre algodones toda la semana: "Estaba con ganas y con Obeng se entiende bien. Se ha visto que no estaba al cien por cien y le han vuelto a dar un golpe muy fuerte en el mismo tobillo". No se arrepintió de su elección, "estaba en condiciones de jugar. Estás tocado, tienes la zona delicada y te dan un golpe. Pulido estaba en unas condiciones parecida y ha aguantado. Son profesionales y están acostumbrados, asumimos todos ese riesgo y ha habido mala suerte. Es parte del juego".

El relevo de Joaquín, Enzo Lombardo, "entrena bien y nos podía dar más profundidad y juego interior que Marc Mateu. Nos hemos caído por el cansancio general más que por el cambio". Por su parte, Ratiu "andaba con un golpe en la rodilla y Vilarrasa estaba sobrecargado por la acumulación". Toca "seguir, reaccionar de la mejor manera posible. Queda trabajo por hacer, es un disgusto grande porque no hemos merecido perder. Al Levante le metimos tres y en la primera media hora nos pudieron hacer cinco. Es fútbol y se decide en las áreas. Hay que preparar bien el domingo, nos encontramos a equipos con objetivos muy claros", analizó el navarro.

El próximo objetivo, de nuevo en casa y contra el Burgos, será "acercarnos a los 50 puntos". La derrota se fraguó "por detalles, hemos tenido la de Sielva, la última… jugadas en las áreas que a veces se deciden en contra. En Segunda la mayor parte de los partidos son así, nos guste o no".

Pulido: "Se ha intentado todo pero no era el día"

El capitán azulgrana, Jorge Pulido, completó el partido tras una semana difícil por el esguince de tobillo que había sufrido en el entrenamiento del lunes. Su buen papel no bastó para puntuar y lamentó en el post partido que había tocado perder "en un partido igualado y ante un gran rival. El fútbol son detalles, sabíamos que Tenaglia llega al segundo palo y ha tocado". En un día "raro", "no hay excusas, se lo hemos puesto difícil pero nos han pasado por encima en ese detalle".

Atrás han quedado unos días "complicados" y se ha sentido "bastante bien": "Lo he dado todo y no ha podido ser, con un posible penalti que no se ha pitado, otro centro de Marc... No era el día. Hay que levantarse y pensar en el Burgos".