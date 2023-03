Jorge Pulido pisa el césped y Joaquín ofrece dudas a dos días del partido con el Alavés

El tiempo vuela hacia el partido con el Alavés y la SD Huesca se palpa los ropajes para conocer con quiénes podrá contar y con quiénes no este domingo en El Alcoraz (14.00, LaLiga SmartBank TV). Las miradas se siguen depositando en la situación de Joaquín Muñoz y Jorge Pulido. Ambos han pisado este viernes el césped del IES Pirámide, pero ninguno de los dos se ha sumado al trabajo grupal a las órdenes de Cuco Ziganda. El capitán se ha ejercitado junto al lesionado Kento Hashimoto y el atacante, que sí ha empezado la mañana con el resto, se ha retirado para regresar después y subirse a la bicicleta estática.

Pulido no había salido del gimnasio en lo que iba de semana para seguir avanzando y tratándose del esguince de tobillo que sufrió el lunes durante el entrenamiento de recuperación posterior al empate en Villarreal, cita que se perdió por sanción. Aunque en la rueda de prensa previa Ziganda no ha descartado de manera clara su concurso, los plazos se echan encima y el club no quiere asumir riesgos innecesarios con el defensa. El técnico ha reconocido que esta circunstancia, unida a la baja de Florian Miguel por acumulación de amonestaciones, imposibilita partir con una defensa de tres centrales ante el Alavés y parece probable el concurso de Jérémy Blasco y Rubén Pulido en el eje de la zaga.

Joaquín tampoco termina de recuperarse, como ha reconocido Ziganda, y no encuentra el punto óptimo que le lleve a ser uno más en la convocatoria. A pesar de que tampoco había completado el último día de trabajo previo a Villarreal, Ziganda le llevó en la expedición y esta semana no ha gozado de la continuidad en la labor diaria que se esperaba. El navarro, como entonces, maneja alternativas con Valentín, que fue suplente, el ya recuperado Soko o Javi Martínez, mientras que estos días ha probado a Kanté y Obeng en la punta de ataque.