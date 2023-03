Cuco Ziganda: "Fuera de casa nos cuesta un mundo ganar, hacen falta más cosas"

Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, estableció una nítida divisoria entre lo que se hizo en defensa, suficiente, y en ataque, muy deficiente, para el 0-0 en La Cerámica. "Nos han hecho emplear en tareas defensivas y ha faltado la profundidad de otros partidos fuera. Destacaría la faceta defensiva, el compromiso y el gran trabajo de todos con los cambios. No hemos merecido más, deberíamos hacer más cosas pero el rival exigía y no es fácil aguantar el ritmo que meten al partido", expuso.

No puso paños calientes el navarro, y reconoció que "otros días ha habido más amenaza y ocasiones. Apenas hemos llegado. Hace falta más confianza, ser más decisivos, más determinación y ese punto de suerte que caiga de nuestra cara. Por merecer no hemos merecido más y nos tenemos que conformar con el trabajo que se hace siempre".

Entre los motivos, se detuvo en la nómina de bajas y de jugadores que habían llegados entre algodones para conformar un once ciertamente experimental: "Había muchos cambios, la semana se ha complicado con diferentes temas. Por suerte se ha podido mantener, la fijeza defensiva. Ha faltado profundidad", insistió el preparador, que recalcó que "para sacar los tres puntos hacen falta más cosas".

También alabó el papel de Juanjo Nieto en su primera titularidad y "teniendo en cuenta que eran 13 meses desde la lesión. Ha cumplido y no era fácil. Los jugadores del Villarreal B tienen chispa y exigen sin balón. Ha aguantado en la posición y sido más precavido que un día normal. Estamos contentos con él, está poniendo mucho de su parte para ser el de antes de la lesión. Es una primera piedra".

A los azulgranas les "cuesta ganar fuera y sacar tres puntos, pero por otro lado el equipo tiene una gran firmeza, unos fundamentos importantes y una gran solidaridad. En el segundo tiempo sabíamos que hacen muchos goles, tienen piernas y son jóvenes. En lo defensivo ha sido una buena prueba que hemos solventado".

Se acumulan ya ocho jornadas sin perder y "muchos empates", lo que deja a Cuco Ziganda con un regusto "templado. Nos mantenemos pero nos cuesta un mundo ganar. Esto me deja tibio. Veo que en algunos aspectos nos falta, y quiero ver la botella medio llena. Nos tiene que dar una confianza importante para intentar más cosas y tener más opciones".

Hay "un primer objetivo", y "a partir de ahí no sirve de mucho hacer cábalas. Pienso en el Alavés, que será una prueba durísima. Me quedo con lo bueno, poner una base importante y mantener firmeza, compromiso y llegar lo antes posible a los 50 puntos", aseveró el navarro, que terminó con otra evidencia: "Nos gustaría más, pero tenemos lo que tenemos. Quedan muchos partidos y no está nada hecho para bajar los brazos o confundirnos con la sexta plaza que no nos hemos ganado".