Ziganda: “Antes y después de la expulsión hemos estado mejor que el Real Zaragoza”

Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, se refirió en su valoración del 1-1 con el Real Zaragoza a que “hemos tenido más opciones que el contrario, más llegadas y finalizaciones” pero había que conformarse con un empate en el derbi aragonés, marcado por unas expulsiones a Jorge Pulido y Zapater que no entró a valorar. Celebró la recuperación de los azulgranas en el final del primer periodo con el gol del empate de Obeng y después quiso minimizar la posibilidad de errores que hubiesen resultado fatales.

Para el preparador, “hasta la expulsión de Pulido estábamos mejor que ellos, con algunas llegadas interesantes, ocasiones claras y disfrutando de un ambiente que ha sido una gozada. La pena es que no les hayamos podido dedicar un triunfo”. En la segunda parte, “el juego se ha parado. Los dos equipos estábamos con un jugador menos y nosotros intentábamos que el Real Zaragoza no corriera porque nos podría hacer daño a la contra. Estábamos más cómodos con el balón y ellos con la posesión nos hacían daño. No hemos podido marcar y nos tenemos que conformar con el empate”.

Recordaba Ziganda que “ellos son peligrosos a la contra y sujetarles con uno menos y con Joaquín, Obeng o Gerard nos podía costar”, de ahí que sin Jorge Pulido optase de inmediato por dar entrada a otro central, Rubén Pulido, el lugar del segundo punta Joaquín Muñoz. “No queríamos que encontrasen espacios y hemos sabido recuperarnos y meternos en el partido con mucha velocidad. En el segundo tiempo hemos tenido el control”, valoró.

Salvo el momento de la expulsión, “hemos tenido más dominio, con llegadas buenas en la primera parte y posesiones con peligro de los dos en la segunda”. El plan de la SD Huesca “no ha cambiado con la roja a Pulido. Con la expulsión de ellos hemos retomado el mando del partido. Queríamos ver cómo arrancaba la segunda parte y ha habido aproximaciones más peligrosas que las suyas”. Ziganda no comentó las dos rojas porque hubiesen sido “opiniones al aire. Desde el banquillo la visibilidad es muy limitada. El árbitro estaba muy cerca, ha decidido y lo respeto siempre”.

El navarro, en su última respuesta, se quedaba con que había “saboreado este derbi mucho más que el anterior. Ha sido un ambiente muy bonito, como también la salida del hotel y la llegada al estadio, y lo he disfrutado mucho. El equipo ha agradecido mucho el empuje y el ánimo. Es un lujo entrenar aquí”.