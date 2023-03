Tres jugadores con pasado en la SD Huesca aparecen en la prelista de Luis de la Fuente

La primera lista de convocados del nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, podría contener los nombres de futbolistas con pasado en la SD Huesca. Al menos, los de tres de ellos que aparecen por el momento en la relación preliminar que se ha dado a conocer en las últimas horas a través de varios medios de comunicación. Se trata de Chimy Ávila, Javi Galán y Álex Remiro, que son tenidos en cuenta por el técnico para el estreno oficial con los encuentros previstos este mismo mes de marzo, ante Noruega el día 25 y Escocia el 28 de marzo.

La lista definitiva se dará a conocer el viernes 17 de marzo, y este ha entregado a la Federación Española de Fútbol un amplio listado, con hasta 69 nombres y muchas novedades. Una de las más llamativas, la inclusión del delantero Chimy Ávila, ahora en Osasuna y que fue azulgrana las temporadas 17-18 y 18-19. Esta circunstancia puede darse ya que el jugador posee la doble nacionalidad, española y argentina, y todavía no había sido llamado por la albiceleste. A los 29 años, es un tren al que quiere subirse. Esta misma semana, en declaraciones a ‘El Larguero’ de la Cadena Ser, indicaba que “¿Qué selección prefiero que me llame? Cualquiera de las dos, pero que sea rápido que el corazón se me revienta”.

Llegó a la SD Huesca en el verano de 2017 cedido por el San Lorenzo de Almagro y pronto se ganó el corazón de los aficionados azulgranas. Contribuyó con siete goles al ascenso a Primera y al curso siguiente explotó para convertirse en el mejor jugador de aquella temporada en la élite. Anotó nueve tantos y Osasuna pagó al club argentino 2,7 millones más variables para hacerse con sus servicios en propiedad a partir del curso 19-20. Tras superar dos graves lesiones, ha seguido siendo un referente en el club rojillo, con el que tiene contrato hasta 2026.

Por su parte, Javi Galán, lateral zurdo que ahora milita en el Celta de Vigo, es otro de los jugadores que habían acumulado méritos para recibir la llamada de La Roja. El andaluz se incorporó a la SD Huesca en enero de 2019 y permanecería en El Alcoraz dos campañas y media, hasta que se acordó su traspaso al club gallego en el verano de 2021 y por una cantidad cercana a los 4 millones de euros.

“Ojalá pueda estar. Es un sueño desde que era un niño y trabajo día a día para que en algún momento llegue la oportunidad”, indicaba este viernes Galán. El tercero en discordia, Álex Remiro, defendió la meta azulgrana en el curso 17-18 cedido por el Athletic Club y ahora luce los colores de su eterno rival, la Real Sociedad, con la que ha levantado una Copa del Rey.