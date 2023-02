Siete jornadas y 25 jugadores, la SD Huesca no para de rotar

No se puede decir que Cuco Ziganda no de uso a toda su plantilla. En lo que va de segunda vuelta -siete jornadas-, el técnico de la SD Huesca ha empleado ya a 25 jugadores de campo y a un total de 26 futbolistas si se añade al portero Andrés Fernández, que aún no se ha perdido ni un minuto de la actual liga. El último en sumarse a la lista, en la que si se amplia a todo el curso aparecen 31 nombres, fue Juanjo Nieto el domingo en el empate con el Granada, en el que entró en el campo al final participando así en su primer partido tras 372 días, rotura de ligamentos mediante.

En estos momentos, de entre los que tienen dorsal del primer equipo solo faltaría por aparece Juan Pérez, el meta de Almudévar llegado desde Osasuna en el mercado de invierno. A él, hay que añadir al central Anglada, con ficha del filial, pero a efectos prácticos uno más en el vestuario a pesar de que no haya pisado el césped en la liga desde la tercera jornada.

El baile de nombres no es nada extraño dentro del proceder del técnico navarro desde su llegada a El Alcoraz. Las ocasiones en la que ha repetido alineación no abundan y de hecho aún no ha sucedido desde que se sobrepasó el ecuador del calendario, algo a lo que también ha contribuido el hecho de que esté alternando el dibujo de tres centrales a domicilio con el 4-4-2 en casa, al margen de lesiones y sanciones.

De todos modos, hay ciertos nombres en determinadas posiciones que sí que resultan inamovibles. Más allá de Andrés, el lateral diestro Ratiu y el central Blasco son los únicos que a partir de Navidad no se han perdido ningún minuto. Con ellos siempre han sido titulares el lateral izquierdo Florian Miguel y los atacantes Juan Carlos y Joaquín. Al grupo se pueden añadir para terminar de conformar el núcleo duro el zaguero Jorge Pulido, ausente ante el Sporting de Gijón (1-1) por sanción y el medio Salvador, que no participó en el inicio del año frente al Albacete (1-1) por el mismo motivo.

Más repartido se encuentra por ejemplo el rol de acompañante de Salvador en la medular. En la primera mitad de la campaña, una vez que el zamorano se asentó en el once, su pareja más recurrente fue Kento. Sin embargo en lo más reciente solo ha coincidido con el japonés en la mitad de las ocasiones en las que se ha vestido de corto. En las tablas con el Cartagena y el Oviedo, y en la victoria con el Mirandés. En Las Palmas tuvo al lado a Timor, que contra el Albacete se había situado junto a Tomeo -que ya no ha vuelto a tener minutos-, y en los dos últimos duelos, los del Sporting y el Granada, a Sielva. El catalán no podrá ser su pareja en Ibiza el domingo (14.00) al tener que cumplir sanción por acumulación de amarillas. Javi Martínez, refuerzo invernal, se postulaba la semana pasada como alternativa después de haber salido desde el banquillo en sus dos primeros partidos, pero cayó lesionado en un entrenamiento.

Dentro de la clasificación por minutos de la plantilla en la segunda vuelta, para encontrar al primer delantero hay que bajar hasta el puesto 11º, donde aparece Kanté con 207. Le sigue Carrillo con tres menos, aunque se ha quedado inédito en las última dos jornadas, y emerge un recién llegado, Obeng, que en tres careos acumula 190 minutos con dos titularidades.

En el fondo llama la atención la presencia de Soko. El extremo camerunés, titular en las siete primeras jornadas de la temporada, de sus 818 minutos totales, solo 22 corresponden a la segunda vuelta. Tuvo 19 con el Cartagena y tres con el Oviedo. Mateu cuenta con seis minutos más. Su caso es distinto, ha pasado una mala racha con las lesiones musculares. Frente al Granada regresó más de un mes después.