La SD Huesca regresa al trabajo y mira a una segunda vuelta ilusionante

La alarma del despertador vuelve a sonar para la SD Huesca, que este miércoles pone fin a las vacaciones navideñas que inició el 19 de diciembre y retoma los entrenamientos con vistas al comienzo de la segunda vuelta. Una doble sesión, de mañana y tarde, dará la bienvenida a los futbolistas de Cuco Ziganda, que aún tendrán por delante varias jornadas de trabajo hasta el estreno de 2023 el 9 de enero en El Alcoraz y con el Albacete como primer rival del año. Con la expectativa de mejorar los números de la primera parte del curso, el conjunto azulgrana se fija como primera meta los 50 puntos. Faltan 22.

Las 21 jornadas que tendrán por delante presentan once citas en El Alcoraz y diez desplazamientos. No se trata de un dato menor en un equipo que persigue el equilibrio entre el rendimiento local y visitante, muy desigual en los meses iniciales de la competición. El empate de Burgos (1-1) en el cierre del año supuso el séptimo punto sumado lejos de casa frente a los 21 que se han recogido como anfitriones. Una cuestión a la que ni el propio Cuco Ziganda encuentra una respuesta clara y que urge corregir si no se quiere que esta segunda vuelta suponga un mero trámite hacia una permanencia más o menos holgada.

Sin perder de vista el peligro de una concatenación de malos resultados que pueda acercar a los azulgranas a la zona de peligro. Sin relajarse y sin perder la ilusión por mirar arriba reanudan la marcha los futbolistas y técnicos. Terminan 2022 a cuatro puntos de la zona de ‘play off’, una distancia muy corta, partido y medio, pero a la que resulta imposible hacer frente si no se mejoran los números fuera de casa. El mes de enero presenta un calendario de cierta dificultad, pues al choque con el Albacete, en el regreso del fútbol a El Alcoraz 33 días después del envite anterior con el Andorra, seguirán choques con Cartagena, Real Oviedo y UD Las Palmas.

En la enfermería todavía figuran Marc Mateu, Enzo Lombardo y Jorge Pulido, y también se espera la inscripción del recién llegado Juanjo Nieto para que el lateral derecho se sume a la libreta de Cuco Ziganda como alternativa a Andrei Ratiu. Los azulgranas ya cuentan con una baja segura para el choque con los manchegos. Cristian Salvador, uno de los futbolistas más en forma del momento, vio en Burgos la quinta amarilla y cumplirá así ciclo de amonestaciones.

El factor Marc Mateu

La ausencia de Mateu, con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le ha hecho perderse los partidos con Andorra, Real Zaragoza y Burgos, ha conllevado también un cambio de esquema en la SD Huesca. Ziganda escogió como sustituto de uno de sus pilares a Ignasi Vilarrasa y el dibujo habitual con cuatro defensas derivó a uno con tres centrales y dos carrileros. Una de las grandes cuestiones que acarreará el año nuevo es si con la vuelta del valenciano, que se debería producir a lo largo del mes de enero, se regresará al esquema 4-4-2 o si se mantendrá el que se ha puesto en práctica en estas últimas semanas.

El inicio de las vacaciones navideñas también llevó consigo la intervención quirúrgica de Jorge Pulido de la fractura en la nariz que sufrió el día del Andorra. No le impidió participar en los encuentros con Real Zaragoza y Burgos, pero tras pasar por el quirófano seguirá portando la férula protectora en los primeros entrenamientos y a la espera de que su evolución le permita jugar ante el Albacete.

Enzo Lombardo, que solo ha podido participar en 14 minutos del choque con el Tenerife, también espera dejar atrás una interminable lesión en el cuádriceps de la que no termina de recuperarse y que le ha amargado la temporada desde el pasado verano.

El 1 de enero -aunque será el 2 el primer día efectivo- también se abrirá el mercado invernal de fichajes y la SD Huesca no descarta algún movimiento más al margen de Juanjo Nieto. La venta del delantero Isidro Pitta al Cuiabá ha supuesto unos 600.000 euros para las arcas del club de los que podrá utilizarse una cuarta parte con la regla del uno por cuatro para inscribir a otro futbolista. Un movimiento que se supedita a la salida o salidas que se pueden producir en este periodo que finalizará en la medianoche del martes 31 de enero para terminar de configurar la plantilla con que alcanzar, al menos, la meta de los 50 puntos.