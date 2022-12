Problemas para Jorge Pulido en la vuelta a los entrenamientos de la SD Huesca

Las ganas de reivindicarse y los cuidados físicos que requieren algunos futbolistas de la SD Huesca se funden en la semana de trabajo que ha arrancado este miércoles con vistas a la cita del domingo en Burgos (19.00, LaLiga SmartBank TV). Cuatro entrenamientos para preparar el último partido de la segunda vuelta y el cierre natural de 2022, con el ánimo de alcanzar los 30 puntos con la segunda victoria a domicilio y redimirse del 3-0 ante el Real Zaragoza. Sin perder de vista el estado físico de algunos jugadores, se persigue el último esfuerzo en pos de tres puntos sanadores.

El panorama que desde hace unas semanas acecha a la plantilla azulgrana se presentará en El Plantío sin demasiados cambios. Al menos, el derbi aragonés no sumó problemas a los ya existentes y Marc Mateu es el único futbolista en la enfermería. Se le espera de vuelta en enero, como a un Enzo Lombardo que se sigue ejercitando en solitario y que, al menos, pisa el césped. A ellos se ha sumado Jorge Pulido, que al comienzo de la sesión de este miércoles se ha tenido que retirar con problemas que arrastra después de haberse roto el tabique nasal en el duelo con el Andorra y de jugar en la capital aragonesa con una férula protectora.

El manchego no ha podido trabajar con sus compañeros debido a una pequeña hemorragia, pero su concurso en El Plantío no debería correr peligro. Estará de vuelta Juan Carlos Real, que cumplió el partido de suspensión en La Romareda, y otros jugadores que no se encuentran en plenitud son Patrick Soko e Ignasi Vilarrasa.

Al primero se le dosifican los esfuerzos y el segundo ha sufrido un problema en el tobillo del pie izquierdo del que ha sido tratado in situ por los servicios médicos. El canterano Hugo Anglada también se ha ausentado del IES Pirámide y ya el domingo se ejercitó en solitario. Y también se le dedica tiempo especial al recién llegado Juanjo Nieto. La SD Huesca se entrenará este jueves en El Alcoraz y está previsto que el sábado ponga rumbo a Burgos después de la sesión matinal.