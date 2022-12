Andrés: “Tenemos ganas de ir a Burgos y demostrar que somos un gran equipo”

Asunción de errores, propósito de enmienda, introspección, análisis. La vuelta al trabajo de la SD Huesca este miércoles ha tenido buena parte de terapia después del 3-0 en el derbi aragonés y con la perspectiva de la visita al Burgos para cerrar la primera vuelta. La cita del domingo en El Plantío (19.00, LaLiga SmartBank TV) adquiere un rango más elevado porque se llega a la mitad de la travesía y adquiere ese componente simbólico que se añade a la necesidad de mejorar la imagen de La Romareda en particular y el perfil visitante en general, con un pobre balance de seis puntos de 30 posibles.

Así, la jornada ha comenzado con una larga sesión de vídeo, de cerca de una hora de duración, en la que se han repasado los principales aspectos que condujeron a la dura derrota ante el Real Zaragoza. Con ánimo constructivo y porque no se quiere dejar escapar ante los burgaleses la oportunidad de alcanzar el ecuador de la temporada con unos números más que aseados: 30 puntos en el caso de que se logre la segunda victoria a domicilio. El mal encuentro del pasado sábado se quiere dejar aparcado muy lejos y acercarse a la opción de rematar 2022 en la zona media-alta y al acecho de los mejores de la Segunda División.

Este ánimo ha trasladado el meta Andrés Fernández, que ha trasladado a los medios informativos las “ganas” de que llegue el domingo para revocar todo lo malo del pasado reciente lejos de El Alcoraz: “Estamos levantando el ánimo. Sabemos que el otro día no hicimos las cosas como deberíamos y cuando pasa eso lo importante en el grupo es tener ganas de que llegue el siguiente partido para demostrar que somos un gran equipo”. El análisis del murciano no ha escondido la realidad de lo que sucedió en la capital aragonesa como epítome de lo que va de curso fuera de casa.

“No estuvimos a la altura. Es ilógico que se diga lo contrario. Hay que aguantar los tortazos, no salimos como se debería. Cuando se caga bien cagada, que fue lo que pasó, hay que decirlo sin lamentarse ni fustigarse. En la vida hay que levantarse y seguir, y eso es lo que estamos haciendo, no queremos cometer otra vez ese error”. Andrés reconoce la “asignatura pendiente” que puede, al menos, aprobarse en Burgos después de una serie de encuentros, con la excepción del triunfo de Oviedo, en los que “por unas cosas o por otras no estamos consiguiendo buenos números fuera de casa. Lo estamos hablando y por eso tenemos ganas de que llegue el domingo”.

El análisis interno que realiza la SD Huesca también se detiene en aspectos positivos como que “en casa somos sólidos y tenemos dónde mirarnos. Hay que aplicarlo fuera y crecer. Somos un grupo comprometido”, y los azulgranas pretende haber aprendido la lección de Zaragoza: “Las bofetadas vienen bien si haces autocrítica y te responsabilizas de las cosas que no hiciste bien. Hemos de tener la valentía de reconocer lo que no se hizo bien en lo individual y lo colectivo”.

Ese marcado contraste local y visitante obedece, en opinión de Andrés Fernández, a una serie de factores entre los que el aspecto mental adquiere un rango elevado. “La categoría presenta pocas diferencias y los equipos en casa son más fuertes. Fuera hemos de tener otra mentalidad, saber que si el rival nos marca un gol el partido sigue y tenemos que ser un bloque. Cambiar el chip”. La de El Plantío, con un Burgos que ha perdido de manera consecutiva con Eibar y Granada, es una cita “muy difícil. Creo que al final tenemos que saber que son retos que al futbolista han de gustar. Ellos están muy bien allí y veremos si somos capaces de rebelarnos”.

El meta murciano no es de hacer números ni hallaría una gran diferencia en la clasificación si se gana, empata o pierde este fin de semana, “podríamos estar mejor y también peor. Los de abajo te pueden ganar y los de arriba pierden en campos que no piensan. Hay que disfrutar del camino, aunque cueste esta semana un poco más, y ya veremos dónde terminamos”. Andrés suma once porterías a cero y “el domingo queremos otra y crecer a partir de esto”.