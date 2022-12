Blasco, sinónimo de seguridad en la SD Huesca, pero no de titular

La primera vuelta que está protagonizando Jérémy Blasco se podría asemejar a una montaña rusa. El central francés de 23 años tan pronto ha estado en lo alto aparentando ser un fijo en las alineaciones de la SD Huesca como ha desaparecido de ellas durante varias jornadas. Pocos como él encarnan la política de rotaciones que, especialmente en algunas posiciones concretas, ha establecido Cuco Ziganda. Con Jorge Pulido asentado como un fijo una vez solventados los problemas en una rodilla que le atormentaron al inicio del curso, el ex de la Real Sociedad está teniendo que compartir la otra plaza en el eje de la zaga con Rubén Pulido, al que los problemas físicos le están impidiendo recuperar el nivel que exhibió en sus primeras actuaciones.

Las estadísticas sonríen a Blasco. Ha tenido minutos en diez encuentros de los que ha jugado de inicio en nueve. En esas ocasiones, los azulgranas han sumado 19 de 27 puntos posibles y han dejado en siete su portería a cero.

Tras pasar doce años en la cantera de la Real Sociedad y completar un curso pasado con su filial en el que, si bien no logró la permanencia en Segunda, jugó 40 partidos, recaló en el Huesca en verano como apuesta de futuro; firmó por dos temporada con opción a otra más. Su pretemporada no fue buena. No rindió bien en los amistosos y para el comienzo de la liga se prefirió que la pareja de Jorge Pulido fuese el canterano Anglada.

Tuvo que esperar a debutar de forma oficial a la cuarta jornada, a la visita del Ibiza. El capitán estaba sancionado, Anglada había pasado los días previos con la selección española sub-19 y el desembarco de Rubén Pulido era reciente. Él y Timor formaron una inédita dupla que colaboró tanto en esa victoria por 3-0, la primera, como en el 1-0 siguiente con el Málaga. Blasco siguió ante el Alavés, con Jorge Pulido a su vera en la primera mitad y Timor en la segunda, en un choque en el que se perdió por 2-1 y ejerció de lateral derecho ante la ausencia de Ratiu en el 2-1 con el Leganés en El Alcoraz. Sufrió ante Arnaiz, pero se fue asentando.

En Granada se vio por primera vez juntos a los dos Pulido. Fue el inicio de la segunda sequía de minutos para Blasco. Duró cinco jornadas y su final coincidió con la aparición de molestias en Rubén Pulido. Fue el titular en el triunfo por 1-0 con Las Palmas y en los dos compromisos siguientes dentro de una misma semana, el tropiezo en Ponferrada (1-0) y la victoria con el Villarreal B (1-0).

Se le dio descanso en la Copa, se quedó inédito en Tenerife (2-0) y en los últimos partidos, a los que muchos jugadores han llegado con pequeños problemas físicos, ha entrado en una fase de alternancias con Rubén en la que a él le toca ser titular en El Alcoraz.

Volvió para el 0-0 con el Sporting, no fue de la partida en Éibar (2-1) -aunque jugó en los minutos finales-, y sí en el recibimiento al Andorra (1-0). El 3-0 con el Real Zaragoza en La Romareda lo vio desde el banquillo y para la visita al Burgos del domingo (19.00) es una de las incógnitas de la alineación.