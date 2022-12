Ziganda: "El equipo ha hecho un esfuerzo brutal y los jugadores lo han dado todo"

Cuco Ziganda celebró una victoria muy esforzada en un "gran partido" de la SD Huesca, "con las sensaciones de casa y muy competido. Hemos plantado cara al Andorra y buscado sus debilidades con contras a la espalda. En lo defensivo exigen muchísimo. Como entrenador, me ha encantado", señaló al referirse a un "esfuerzo brutal. El Andorra maneja la pelota como nadie y es difícil quitársela. Quitando una muy clara les hemos apretado muy bien".

Los azulgranas probaron las defensa de tres centrales porque "vista la alineación podíamos jugar así, en nuestro lado derecho no ajustábamos y no llegábamos a la presión. Lo hemos hecho muy bien, no hemos jugado así pero lo entrenamos por si se puede dar. El equipo se ha amoldado rápido y nos ha venido bien para hacer espejo con ellos y tener el partido más en nuestro lado". Se trata de una "opción" y "tenemos jugadores para repetirla".

Tras el duelo ya se vive el derbi aragonés, el primero para un Ziganda que lo definió como "un partidazo": "Estoy con mucha curiosidad de vivirlo en un campazo y ante un gran rival». Para la cita en La Romareda, Carrillo está «bien y no hemos querido forzar. Si podíamos prevenir, lo íbamos a hacer. Había que sacar el partido adelante y los jugadores lo han dado todo".

Preguntado por la sustitución de un Escriche que había sido suplente, reconoció que el delantero se encontraba "disgustadillo" pero que "estaba rozando la expulsión y necesitábamos quitar un punta. En una semana se reirá de esto". Pulido, por su parte, se retiró "con una buena herida. Es un titán, duro como una roca". El técnico está "muy contento" con Salvador: "Muchos están dando un paso adelante. El esfuerzo ha sido espectacular".

Los azulgranas perderán para medirse al Real Zaragoza este sábado a Juan Carlos Real después de ser expulsado y es duda Jorge Pulido tras haberse roto la nariz. Pendientes de la evolución física de Marc Mateu en unos plazos muy apurados, volverán tras cumplir sus respectivos encuentros de sanción David Timor y Gerard Valentín. Este jueves a las 13.00 tendrá lugar la presentación oficial del último fichaje, Juanjo Nieto.