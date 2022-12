Cuco Ziganda: "No me da para entender cuándo una mano es penalti y cuándo no"

Un Cuco Ziganda molesto, con gesto contrariado y lacónico en sus respuestas no pudo disimular la decepción tras la derrota ante el Eibar y por cómo se produjo, con el penalti y el gol en propia puerta de Rubén Pulido como detonantes (2-1). El técnico de la SD Huesca resumió el resultado con que "ellos han tenido el acierto de hacer los dos goles al final y se llevan el partido", la tercera derrota consecutiva lejos de El Alcoraz, cuarta si se cuenta la Copa del Rey.

Tampoco quiso el entrenador navarro analizar en profundidad las decisiones arbitrales, con la pena máxima que no señaló en primera instancia Milla Alvéndiz y sí después tras recibir el aviso del VAR: "No he hablado con el árbitro, lo han pitado. Se ha complicado todo y lo que podía salir mal ha salido mal. El inicio ha sido muy bueno y todo se ha complicado. Nos vamos con muy mal sabor de boca".

En la primera parte, los azulgranas habían jugado "muy bien y en la segunda nos han faltado piernas para salir. Estábamos controlando al Eibar y no hacían ocasiones claras pese a que no salíamos de nuestro campo. Hemos visto los dos goles, si no era así era difícil que llegaran". Ziganda ha asegurado que no había hablado con Rubén Pulido antes de su comparecencia en la sala de prensa de Ipurua, y también ha señalado que "hay muchas bajas para el miércoles ante el Andorra, pero saldremos con once", en referencia a las quintas amarillas que vieron David Timor y Gerard Valentín.

En el segundo tiempo, "ellos llegaban más, con poca claridad pero con gente y muchos centros. Al final siempre hay una deficiencia o acierto del contrario y nos vamos con la cara que me veis". Ziganda aclaró al final que "no es que no tenga ganas de hablar, no me da para entender cuándo una mano es penalti y cuándo no".