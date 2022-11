Cuco Ziganda: "El empate es justo y nos ha faltado pegada"

Cuco Ziganda, entrenador del la SD Huesca, habló de un "empate justo": "Tras un primer tiempo en el que hemos estado bastante bien, serios, identificados con lo que entrenamos, ha faltado pegada y llegada", señaló el navarro, satisfecho por lo que se hizo "con y sin balón, con duelos muy ganadores".

En el segundo, "ha sido diferente y no hemos podido mantener ese ritmo. Con los cambios se ha igualado todo más y ellos han amenazado en contras. Hemos podido controlarles pero no marcar. Ha faltado la pegada de otros días, que con menos llegadas hemos sido capaces de hacer gol", añadió antes de recordar las dos oportunidades de Kento, una en cada periodo.

Se trata de «puntuar si no se puede ganar, y llega "un calendario muy complicado". Ziganda ve "brotes" tras un único disparo a portería: "Nos cuesta ser más determinantes, tener esa mentalidad de finalizar más rápido. Hemos empatado y venimos de ver a España esta semana, pero me ha gustado mucho lo que he visto con y sin balón". Faltó "finalizar más acciones" y "el primer tiempo es de lo mejor que hemos hecho hasta ahora".

Las entradas de Carrillo y Valentín, casi cronometradas, se debieron a que "las lesiones musculares son traicioneras. Tienen el alta y esos diez o quince minutos les han venido bien. A ver si pueden entrenar durante la semana porque han sido determinantes en muchos partidos". Ziganda no cambia su estilo; quiere "ganar y adaptarse a las situaciones del juego".

El entrenador del Sporting, Abelardo Fernández, razonó por su parte que había sido un encuentro "muy igualado": "Somos dos equipos que aprietan al rival y no le dejan jugar. Se podía haber decidido para cualquiera de los dos y el empate es justo". El asturiano se marchó satisfecho, sobre todo, "con el segundo tiempo. Lo normal era acabar así o que hubiésemos metido un gol. Con esta solidez llegaran las victorias", pues los gijoneses encadenan con este cuatro empates.

"Los demás son buenos, el equipo ha hecho muy buenos partidos", añadió. En Huesca, el Sporting estuvo "bien, sólido, somos un conjunto que no sale a especular y esta concentración se nos ha unido el problema de un virus estomacal que ha afectado a algunos jugadores. No estamos teniendo ese pelín de suerte en estas cosas. Pero estoy orgulloso del compromiso y de cómo compiten estos futbolistas".

Abelardo considera que "el Huesca de Ziganda es un rival muy duro al que es difícil meter mano y este empate nos va a venir bien". Como entrenador, vivió el choque "con intensidad. Se han impuesto las defensas a los ataques y es mérito de Huesca y Sporting".