La SD Huesca asume en su junta de accionistas una economía más austera

La SD Huesca mantiene fijo el rumbo hacia una economía más ajustada -"de club medio de Segunda División", como la define su director general Josete Ortas- dentro de una reestructuración forzada por el hecho de no regresar a Primera División por la vía rápida en la que las cifras, aunque sean a la baja, se entienden controladas. "La situación económica es buena", afirmó este jueves el directivo en la junta general ordinaria de accionistas del club en la que, con un 82% de ‘quorum’, se aprobaron las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto inicial previsto para la actual.

Respecto a lo primero, por segunda ocasión consecutiva, los números fueron en rojo. Si en la 2020-21, la última en la élite, el desfase fue de 2,1 millones, debido principalmente a que hubo que computar también el final del ejercicio anterior, el del parón por confinamiento, que no se resolvió hasta finales de julio, en la 2021-22, las pérdidas quedaron en 400.000 euros. Los gastos ascendieron a 27,5 millones de euros, mientras que los ingresos fueron de 27,1. "Fue una campaña atípica, llegamos desde Primera con contratos elevados y es verdad que tuvimos la ayuda al descenso y de hecho concluimos con un pequeño superávit de alrededor de medio millón de euros, pero después hubo que rescindir jugadores a causa del límite salarial", expuso Ortas.

Para el actual curso, el montante que se presentó a la Liga en verano y este jueves a la junta es de cerca de 12,5 millones, aunque se verá aumentado con ingresos como los patrocinios. El anterior acabó en 24. La reducción se debe al menor aporte que van a suponer los derechos de televisión y a la desaparición del fondo de ayuda al descenso. De hecho, Ortas contempla que se produzcan "pérdidas de cinco o seis millones de euros" que se compensarán "con el dinero en caja, con inversiones realizadas e incluso con amortizaciones de traspasos".

"Contamos con capacidad económica porque habíamos sido conservadores y en el banco hay dinero guardado, además también tenemos la vía del fondo CVC para nuevos proyectos", comentó añadiendo que "ya no somos un club de Primera División, pero nos han quedado muchas instalaciones y una buena estructura".

Para ajustarse a la nueva realidad se ha elaborado un plan estratégico a tres años del que en el primero ya se han ejecutado el 70% de las medidas. Con él se pretenden ahorrar siete millones de euros y volver a los beneficios una vez se haya cumplido. En la junta se destacó que la sociedad se encuentra al día con Hacienda y la Seguridad Social. Además, ejecuta al 100% el plazo de pago a proveedores que exige la ley.

El límite salarial real con el que se cuenta para la primera plantilla es de 6,3 millones y se encuentra excedido, lo que complica, que no impide, reforzarse en el mercado de invierno, algo que "de momento no se ha planteado porque la marcha del equipo es buena", comentó Ortas, que aplazó a dentro de "unas semanas" el momento de valorar eso. Aún así recordó que existen métodos para poder traer caras nuevas como "patrocinios de gente que nos echa una mano y que quiere entrar en el club". "Estamos abiertos a todo tipo de soluciones", indicó. "Somos un club provincial, con abonados de 239 localidades, la masa social y las empresas nos han ayudado a mantener la ilusión y a que económicamente la situación no sea tan dura", afirmó.