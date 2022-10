Ziganda, satisfecho "por cómo se ha producido el empate" en Miranda

Cuco Ziganda conoce bien el terreno que pisa como entrenador de la SD Huesca y no se mostró sorprendido con el desarrollo del empate en Anduva (1-1). Ni con el empuje del Mirandés ni con la reacción in extremis de los suyos para sumar un punto y estirar a seis la racha de jornadas sin perder. Había avisado en la previa del peligro de los burgaleses, que "no han estado mejor que en otras ocasiones. No se les ve muertos ni desalineados. Les falta lo que ha pasado de nuevo esta vez con nuestro gol y los pequeños detalles", afirmó.

Deteniéndose en el análisis de los suyos, reconoció que "no hemos estado bien en el primer tiempo. Ellos juegan bien y han tenido su momento. Hacía viento y era difícil hacer circular la pelota. El partido estaba igualado, sin ocasiones ni conectar con Carrillo y Juan Carlos". A la media hora, «"on su delantero Raúl García ha llegado su momento malo y el nuestro bueno. En el segundo tiempo han llegado nuestras oportunidades con Kento, el gol anulado y Salvador. Por cómo ha llegado el 1-1 nos vamos satisfechos".

Esperaba realizar los cambios antes, pero en ese tramo de encuentro, "el equipo estaba bien": "Era momento de ir a por el partido y no queríamos desajustar o cambiar algo que funcionaba. Habíamos mejorado. Los goles son por detalles y el 1-0 era un balón que era nuestro y nos han robado en una contra". En el tramo final, el Huesca acabó "buscando más gente en el área" y quiso "provocar incertidumbre con Villar y Mateu o conectando por dentro. Atacando con más corazón se nos ha dado bien".

Ziganda no se marchó de Miranda de Ebro "preocupado, sino "igual que hace un mes". Insiste en que "tenemos cosas muy buenas y otras que nos faltan. En eso estamos, nos conformamos en ese bloque que queremos ser. Los 17 puntos los merecemos y nos queda crecer. Tenemos unas fortalezas importantes".

Por ello, el entrenador navarro considera que se debe "insistir y ser capaces de crecer como grupo en lo que falta. Más minutos como el inicio del segundo tiempo, con esa confianza. Tenemos margen de mejora y no tiene que ser un problema sino un reto para todos. Estamos muy contentos por cómo se pelea cada partido".

No cree que el fútbol les compensase por las derrotas en el último suspiro ante Cartagena y Albacete: "Hay días en que ganas con menos ocasiones y todo se va a ajustar. Nos faltan cosas pero el equipo no se rinde y a partir de ahí se mejora". Ahora, "el calendario se va a comprimir y necesitaremos a todos". También a Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz, que aún no estarán disponibles para la triple cita ante Las Palmas, Ponferradina y Villarreal B de las dos próximas semanas.