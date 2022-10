Rubén Pulido, el nuevo fijo en la defensa de la SD Huesca

Fue el último fichaje, se incorporó después de haber estado apartado en su anterior equipo, el Fuenlabrada, y no debutó hasta la octava jornada. Sin embargo, desde entonces Rubén Pulido se ha convertido en un fijo de la defensa de la SD Huesca, el único central que ha disputado todos los minutos de los últimos cuatro encuentros contribuyendo a que en ellos solo se haya recibido un gol. "Desde antes de mi entrada ya se veía esa solidez", manifestó este martes en la vuelta al trabajo del equipo destacando respecto a las siete porterías a cero que se acumulan que "somos un equipo al que le cuesta generarle ocasiones y queremos seguir en esa línea para a partir de ahí sumar más cosas".

Desde que desembarcó en Huesca y hasta que pudo jugar por primera vez pasaron cuatro semanas en las que se dedicó a "trabajar día a día, cuidarme y estar preparado para que cuando llegase el momento demostrar que podía hacerlo". Tuvo paciencia y acabó debutando en el 0-0 de Granada con el otro Pulido, Jorge, como pareja. La dupla se repitió en el 1-1 con el Lugo y en el triunfo en Oviedo (0-1). El sábado pasado ante el Racing (0-0), en cambio, su socio fue Timor. "Está entrando mucha gente nueva y cualquiera de los que lo hacen mantienen o mejoran el nivel", expuso. "Estamos entrenando a tope y toda la rivalidad que tengamos entre nosotros será mejor para el grupo, hay que subir el nivel y apretar", añadió.

El empate con el Racing dejó "sabor agridulce". "El equipo puso todo de su parte, pero cuando no puedes ganar, lo mejor es no perder", indicó. "Queríamos dedicar los tres puntos a la afición y cerrar la semana de tres partidos de la mejor manera", lamentó destacando el hecho de no haber ganado en los dos últimos partidos en casa.

"Vamos a Miranda con ambición y con la mente puesta en los tres puntos", avanzó del duelo del sábado (18.30) ante "un equipo joven y dinámico". Él va a seguir "trabajando al máximo" con la idea de "mejorar para ayudar más al equipo".