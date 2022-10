Cuco Ziganda: “No debemos perder el foco de que lo importante es el siguiente partido”

Cuco Ziganda camina con los pies en el suelo. Aunque las sensaciones sean buenas, la SD Huesca arrastre cuatro partidos sin perder y el miércoles lograse en Oviedo su primera victoria a domicilio (0-1), no echa a volar la imaginación ni hace cábalas. De hecho, asegura no conocer cuál es la posición que ocupa el equipo, la octava, “aunque conozco los puntos que llevamos y más o menos cómo estamos”. “Solo llevamos un cuarto de temporada, queda mucho y la igualdad es máxima, no debemos perder el foco de que lo importante es el siguiente partido”, afirmó este viernes antes de que el Racing llegue mañana a El Alcoraz (18.30) para completar una semana intensa de tres partidos que se abrió en el mismo escenario con el 1-1 con el Lugo.

El grupo de jugadores con el que contará ante los cántabros será similar al del Carlos Tartiere. Siguen siendo baja por lesión Lombardo, Joaquín y Escriche, del que existen esperanzas que pueda estar de vuelta para el siguiente compromiso con el Mirandés, y Florian Miguel debe cumplir el segundo de los dos partidos con los que fue sancionado por su expulsión con el Lugo. Soko se encuentra renqueante por un golpe que sufrió contra el Oviedo en la rodilla izquierda, la misma en la que ya había tenido molestias, y este viernes no entrenó con permiso del club por motivos personales. Se confía en que pueda entrar en la convocatoria.

La victoria en Oviedo dio al equipo moral. “A nivel anímico fue reconfortante ganar en Oviedo, aunque hemos tenido poco tiempo para disfrutarlo”, explica el técnico, que ha empleado los dos días posteriores “para recuperar a gente”. En el Tartiere ya hizo rotaciones y frente al Racing, aunque aún no tiene decidido el once, “algún cambio habrá seguro”.

Ziganda observa a los suyos “cada vez mejor”. “Los equipos tienen que ser como mínimo solventes, que sean capaces de mantenerse siempre en los partidos y a partir de ahí seguir progresando y creyendo en nosotros para hacer más cosas”, comentó. Ese crecimiento, en la actualidad lo sitúa en ampliar los registros de su juego. “Nos sentimos más cómodos como estamos jugando, que llevando el control de la posesión, tenemos futbolistas para actuar a la contra y sorprender, somos muy vertiginosos, pero nos daría un punto más llevar un poco el ritmo de juego porque va a haber partidos que van a reclamar esa propuesta”, analizó.

Ese tipo de encuentro en el que la posesión del balón sea para el Huesca es lo que se puede encontrar frente al Racing. “Le damos vueltas y es un escenario que puede que se de y que cuando ha sucedido en otras ocasiones nos ha provocado algún problema, tenemos que elegir nuestro tipo de partido”, comentó. El Racing, recién ascendido, tras un inicio de curso titubeante está despegando y lleva dos victorias seguidas, tras la del miércoles con el Real Zaragoza. Ziganda le guarda respeto: “Se ha afianzado en la parte de atrás y a los de arriba los conozco y en campo contrario tienen mucha calidad”.

En diez jornadas ya han sido titulares en el Huesca 22 jugadores. “Estamos muy contentos con la participación todos, no se nota quién es el que está jugando”, alabó. “Todos están muy enchufados y con ganas de participar, hay mucha competencia y las diferencias son mínimas”, expuso sobre el vestuario.

Al respecto, falta por jugar de inicio uno de los refuerzos del verano, Juan Villar. “Estoy muy contento con él, es un ejemplo para todos, se queda tocado por no jugar, pero es capaz de darle la vuelta y venir a entrenar a tope”, subrayó. Ziganda cuenta con cuatro delanteros y, aunque arrancó alineando dos, la irrupción de Juan Carlos, “que se ha hecho hueco por méritos propios”, solo ha dejado una plaza, lo que complica el reparto de minutos. De todos modos, “deportivamente está mejor que cuando vino y está preparado para jugar”.

En los prolegómenos del partido se celebrará el ‘I Encuentro de Peñas’, un aliciente más para “hacer un gran partido para rematar un gran día”.