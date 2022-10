La SD Huesca, a prolongar la racha de victorias en El Alcoraz

El Alcoraz vuelve a ser fortín y refugio de una SD Huesca que se agarra a su estadio para que la temporada discurra por cauces ilusionantes. En el inicio está mostrando una versión cada vez más sólida del equipo azulgrana, que ha derrotado ante sus aficionados y en fila a Ibiza, Málaga y Leganés y quiere repetir este sábado con el Lugo como rival (18.30, LaLiga TV 2). Se quiere ganar, gustar y dejar sin margen de maniobra al rival. Poco a poco aflora el gen competitivo en el equipo de Cuco Ziganda, en el que el bloque destaca por encima de las individualidades. De ahí que las bajas y las dudas en algunas posiciones no hagan temer por una merma del rendimiento general.

Los oscenses presumen de sus buenos números defensivos, con cinco porterías a cero en las ocho primeras jornadas, y han desplegado un juego efectivo, con el que los goles a favor valen su peso en oro. El equilibrio les permite navegar por aguas tranquilas al acecho de los mejores, y se abre el maratón de tres encuentros en una semana que continuará el miércoles en Oviedo y el siguiente sábado de nuevo en casa y ante el Racing de Santander. Una oportunidad triple para asentar sensaciones y situarse en una posición todavía mejor. El Huesca persigue el premio que siempre brinda la regularidad en la categoría de plata. Ante todo, lucir personalidad y entrega, valores que son siempre del gusto de la parroquia de El Alcoraz.

La orquesta, compacta a falta de una voz principal, está repleta de músicos competentes que interpretan la partitura de Ziganda con el afán de no fallar ni una nota. De ahí que pese a que el técnico navarro esté lidiando con bajas y problemas físicos en las últimas semanas el bagaje general no se haya resentido. Para este partido, la duda más notable reside en Florian Miguel, que regresó de Granada con un golpe del que no se ha terminado de recuperar durante la semana aunque haya ido entrando con precauciones en la dinámica del grupo. Su sustituto natural es Ignasi Vilarrasa. El catalán, que hasta la fecha ha aparecido de manera aislada, disfrutaría así de su primera titularidad en el lateral zurdo. No llegan a tiempo los lesionados Dani Escriche, Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz.

Otro de los jugadores que arrastra molestias físicas es Patrick Soko, que ya no jugó el pasado domingo en el meritorio empate de Los Cármenes (0-0). Entonces, y como probablemente ocurrirá este sábado, le relevó un Gerard Valentín que cuando alcanza su punto de ebullición es un futbolista imparable y diferencial en Segunda División. Ziganda puede dar paso a un once similar, por lo demás, al de Granada. Los dos Pulido han llegado al eje de la zaga para quedarse y Ratiu disputó entonces sus mejores minutos de la temporada. David Timor y Sielva volverán a aportar su experiencia en el centro del campo, y en ataque Juan Carlos parece fijo y Kevin Carlos ha cobrado ventaja sobre Kanté y el ex del Lugo Carrillo a la espera de que alcance su mejor tono y que puede ser este sábado una baza emocional.

Aguarda un rival al que no se le puede dar peor El Alcoraz, pues ha caído en sus siete visitas. Además, atraviesa un momento delicado porque acumula un mes sin ganar y además su mejor futbolista, Chris Ramos, tiene problemas físicos aunque haya viajado. Los de Hernán Pérez necesitan puntuar para no adentrarse en arenas movedizas y siguen realizando equilibrismos para mantenerse en Segunda. Cuentan con el tope salarial más bajo, de 4,2 millones de euros, y acumulan su undécima temporada consecutiva en la categoría de plata. Un periodo en el que han contado con Ferreiro, Ignasi Miquel, Escriche, Gerard Valentín o Carrillo.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Vilarrasa, Timor, Sielva, Gerard Valentín, Marc Mateu, Juan Carlos y Kevin Carlos.

Lugo: Whalley; Loureiro, Jesús Fernández, Alberto Jiménez, Zé Ricardo, Clavería, Xavi Torres, Señé, Cuéllar, Manu Barreiro y Sebas Moyano.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz (18.30, LaLiga TV 2).