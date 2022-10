Cuco Ziganda: “Ganar es importantísimo para que la afición se sienta identificada”

Cuco Ziganda espera contar con Florian Miguel en el partido de este sábado ante el Lugo (18.30, LaLiga TV 2) a pesar de que el defensa francés no se ha entrenado con normalidad durante la semana tras el golpe que recibió en Granada. La SD Huesca contará con las bajas de los lesionados Escriche, Joaquín y Enzo Lombardo y la duda en el lateral izquierdo, con Ignasi Vilarrasa como alternativa ante un rival al que el técnico navarro ha ensalzado en la previa pese a la irregularidad de su trayectoria.

“Hay mucha igualdad en todos los partidos, nos llevamos el canto de una moneda y se decide por detalles. Al Lugo le ha faltado continuidad pero ha hecho partidos muy buenos, como el de Zaragoza. Tiene entrenador nuevo que quiere coger el hilo y propone cosas diferentes a otros años”, ha señalado un Ziganda que afronta esta cita con “todo el respeto del mundo, en Granada hubo opciones de ganar y este sábado vamos con la misma mentalidad”.

El deseo de encadenar la cuarta victoria seguida como locales y, a poder ser, la sexta portería a cero, se topa con un proceso de crecimiento todavía en marcha: “Nos faltan muchas cosas; hay una idea de bloque, somos compactos y tenemos automatismos defensivos, estamos cómodos juegue quien juegue. La idea colectiva, ese compromiso, todos vamos a una. Me identifico con ese sentido. Hay otras fases en que mejorar y dar más continuidad. Veo mucha igualdad en la plantilla y desde aquí nos podemos asentar”, ha analizado el entrenador.

Por la igualdad atrás y en el medio, “no terminamos de dar continuidad a una pareja. Están jugando mucho y no hay grandes diferencias entre unos y otros”. Cuco Ziganda ha elogiado asimismo el papel de los canteranos tras la renovación de Manu Rico, a los que observa con una “mirada objetiva”: “El jugador joven llega muy fresco y con mucha energía. Aprovechan esa ventaja de la juventud, no es una sorpresa porque todos parten en las mismas condiciones. No juegan porque hay otra competencia. Es bueno para todos. Sorpresa no, es por algo que estén aquí”.

En una semana con tres compromisos, más que en dosificar Ziganda piensa en “tener el mejor equipo posible, lo que no quita que pueda haber rotaciones. Iremos viendo, solo podemos pensar en el Lugo y qué equipos sacamos”. De ahí que ganar resulte “importantísimo, que la gente se sienta identificada. También de cara a la confianza, sentir que salimos y jugamos a lo que queremos y hacemos menos al contrario. Podría significar que El Alcoraz es nuestro terreno y tenemos claro lo que hemos de hacer. Queremos dar continuidad a una racha bonita”.