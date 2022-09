El largo túnel de Enzo Lombardo

Tres futbolistas ocupan la enfermería de la SD Huesca en estos momentos. Todos ellos, de corte ofensivo: Dani Escriche, Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo. De estos, el francés es el único que no ha podido debutar esta temporada y arrastra molestias físicas de diversa índole desde el final del curso pasado. Jugó su último encuentro oficial el 14 de mayo ante el Amorebieta en Lezama y desde entonces no ha vuelto a vestirse de corto. No pudo participar en ninguno de los amistosos veraniegos ni en las siete jornadas que se han consumido del campeonato. Sufre una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho de la que ha sufrido en estas semanas dos recaídas.

Se le somete a un estricto control y a un exhaustivo seguimiento y no sufre una rotura que alargaría aún más los plazos de su reaparición. En el entrenamiento de este jueves, como sucedió el día anterior, ha realizado carrera continúa en compañía de uno de los recuperadores, Carlos Calvo, y no se establece un momento preciso para su regreso. Lombardo, de 25 años, se perdió asimismo varias de las últimas jornadas del pasado campeonato de liga y padeció una luxación en el hombro que le obligó a llevar el brazo en cabestrillo. Sumó minutos ante Sporting y Amorebieta pero se quedó fuera de las citaciones para medirse a Tenerife, Leganés, Real Sociedad B y Valladolid.

Unas molestias que arrastró hasta el mismo comienzo de la pretemporada. Un periodo que tampoco fue feliz para el extremo galo, que apenas pudo entrar en dinámica con el resto de compañeros ni figurar por tanto en las alineaciones de Cuco Ziganda. Las dos recaídas también le han alejado del día a día hasta convertirse, contra los deseos de todos, en un habitual del gimnasio del IES Pirámide. Lombardo ha sufrido otras lesiones más graves durante su carrera, como la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha cuando militaba en el Racing de Santander cedido por el Mallorca en la temporada 19-20 y que hizo que pasase la siguiente en blanco. En el verano de 2021 recaló como agente libre en la SD Huesca.

Su regreso oficial a un terreno de juego se produjo en agosto del año pasado, en el estreno de la campaña frente al Eibar en El Alcoraz. En total, Lombardo participó en 17 encuentros la temporada anterior, 15 en Segunda División y los dos de la Copa del Rey ante Cayón y Girona, en los que fue titular. En el campeonato regular tan solo lo fue una vez, en la derrota de Burgos de la jornada 12 que además precipitó la destitución del técnico Nacho Ambriz. En el resto de ocasiones, el extremo fue suplente y perdió aún más protagonismo desde la llegada de Xisco Muñoz en el banquillo. La competencia en el puesto, dura con la presencia de un Marc Mateu que lo jugó prácticamente todo, fue otro de los factores en contra del futbolista, con contrato en vigor hasta 2024.

Lombardo ha realizado este jueves carrera continua junto al canterano Javi Almerge, que también arrastra molestias físicas. El resto de noticias han sido más positivas para Cuco Ziganda, pues Marc Mateu ha trabajado con el grupo aunque se le sigue dosificando y está entre algodones para garantizar su concurso el domingo en Granada (18.30, LaLiga SmartBank TV).

Andrei Ratiu, que descansó el miércoles, se ha reintegrado con normalidad y sin contratiempos después de la exigente concentración con Rumanía, durante la que jugó los partidos completos en Finlandia y ante Bosnia en Bucarest, en el que marcó su primer gol internacional. Tanto Rubén Pulido como Juan Carlos, a los que también se racionan los esfuerzos, se han incorporado con normalidad a la penúltima sesión en suelo oscense. Tras el viaje, la plantilla se entrenará el sábado por la tarde en suelo granadino.