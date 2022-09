Cuco Ziganda confirma la baja de Escriche para el partido con el Leganés

Dani Escriche no llega a tiempo y será baja este sábado ante el Leganés en El Alcoraz (14.00, LaLiga SmartBank). La semana ha estado repleta de problemas para Cuco Ziganda, que a diferencia de las pasadas no tiene ante sí un “agradable problema” para armar el once, sino que se ve obligado a prescindir de piezas importantes y tiene a otras entre algodones, casos de Marc Mateu y Patrick Soko. El técnico de la SD Huesca ha confirmado este viernes las dudas y ausencias que marcan el duelo ante un conjunto potente que, sin embargo, no ha comenzado bien y ocupa puestos de descenso.

Además de Escriche, que había sido titular en las seis jornadas iniciales, tampoco se cuenta con Andrei Ratiu, convocado por Rumanía y dueño hasta la fecha del lateral diestro. Además, no se ha atrevido a confirmar que Marc Mateu pueda jugar de inicio, como un Soko que se ha entrenado por primera vez con sus compañeros desde que cayera lesionado en Mendizorroza con una contusión en la cadera. “Esperemos recuperar algunos tocados. Si no de inicio, al menos disponibles un rato”, ha deseado Ziganda, que tampoco cuenta con Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo.

El contraste es acusado: “Cuando apuestas por unos futbolistas sabes que en el banquillo tienes gente y tanta igualdad que te da cierta tranquilidad. Esta semana sucede todo lo contrario, con incidencias de todo tipo”, ha lamentado el entrenador azulgrana, que recela de un Leganés “con potencial y calidad, la igualdad es máxima y los partidos se definen en detalles”. Son dos equipos que “se quieren resarcir” de la derrota en el caso del Huesca y el empate en casa con el Burgos en el del Leganés.

Ziganda ha augurado un encuentro “muy diferente” al de Vitoria, por lo que el buen rendimiento de la segunda mitad, con los cambios en el centro del campo y la defensa, no tiene por qué trasladarse al once titular de este sábado. “El Leganés ha ido de menos a más, tiene calidad y va a ser difícil robarle la pelota. En ataque tiene mucho desequilibrio. A ver cómo nos comportamos sin balón, hemos ser agresivos y organizados y con balón buscar las fortalezas como equipo”, ha valorado al analizar al rival. Por encima de todo, “tenemos que ir a por el partido, jugamos en casa y uno nunca sabe dónde se prende la mecha, tenemos que intentarlo nosotros para ver todo de otro color y coger confianza a base de resultados y juego”.

Quiere que “en El Alcoraz seamos fiables y fuertes con la ayuda de la gente”. Tampoco ha descartado la posibilidad de jugar con dos delanteros rematadores en ausencia de Escriche o bien con un mediapunta como Juan Carlos Real, que al igual que Rubén Pulido ha sufrido problemas físicos leves en estos últimos días. El posible concurso de Rubén Pulido y Carrillo se fundamenta en el afán de Ziganda de que todos los futbolistas vuelen a la misma altura.

“No terminamos de redondear esa comunión que queremos, encadenar lo que tenemos y sacar el máximo potencial. Hay que seguir compitiendo, los puntos valen lo mismo ahora que en marzo. Nos falta un trecho pero hay momentos en que tenemos cosas buenas y no podemos olvidar que jugamos ante nuestra gente y sería bonita una victoria”, ha remarcado antes de pedir “más concentración” en las acciones a balón parado, que costaron la derrota en Vitoria y “te vuelves a casa con cara de tonto”.