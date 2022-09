Idiakez, técnico del Leganés: “Huesca es una oportunidad para sumar fuera ya”

Imanol Idiakez, entrenador del Leganés y ex del Real Zaragoza, considera que es necesario que su equipo empiece “a sumar fuera ya” con el objetivo de ganar confianza y salir de los puestos de descenso en los que se encuentran en el arranque de la temporada, con cuatro puntos y pleno de derrotas a domicilio. “Estamos trabajando bien. Nos toca demostrarlo. Es cierto que nadie nos ha pasado por encima e incluso en algunos partidos hemos sido superiores. Este sábado tenemos el partido con la SD Huesca, una muy buena oportunidad, prueba importante en un campo difícil. Con nuestras bajas, hay que ir a hacer un buen partido. Hay que sumar fuera ya. Esos puntos que no tenemos, tenemos que empezar a recuperarlos”, dijo.

"No se nos escapa que hay una mejora, pero para la confianza no hay nada mejor que las victorias. Los resultados. Fuera de casa no hemos sumado. Sería otro golpecito de confianza. Ir allí y hacer buen partido. Sería importante empezar así la racha. El otro día sumamos la primera meta a cero. Es sumar. Seguir creyendo en lo que estamos haciendo", explicó.

Idiakez opinó que no tienen los puntos que les gustarían pero que confían en lo que hacen. Además analizó el duelo a domicilio contra el Huesca: "La temporada pasada fue uno de los favoritos a ascender. Este curso ha perdido un poco nivel económico en masa salarial, pero tiene grandes jugadores". "Tiene buena plantilla y en casa son fuertes: ganaron al Ibiza y al Málaga. Es campo difícil. Es buena prueba. Está en buen momento en su casa. Tienen ideas claras. Tendremos que hacer bien las cosas para sacar algo", agregó.

Los compromisos internacionales le harán perder jugadores: "Ya sabemos qué pasa con los internacionales. Además, Cissé y Gaku en la misma zona del campo, más Kenneth en el centro de la defensa. Nos limita, pero tenemos buenos recursos para hacer un buen once".

Por otro lado se refirió a los problemas con el gol: "Se soluciona trabajando. Estamos en ello. Nos preocuparía no generar ocasiones. Me fui más preocupado de Oviedo y Lugo que del del otro día. A todos nos gustaría mejorar eficacia en las áreas, pero en el desarrollo del juego, con mucha mejora todavía, damos pasos por delante".

"Si algo trabajamos son eso: remates, finalizaciones, tiros. Estamos toda la semana dándole. Pero luego cuando llega el partido es cuando se resuelve. Tengo confianza en que los goles llegarán. Hay capacidad. Hay jugadores goleadores. Nosotros seguimos trabajando y dándoles confianza. Pero lo importante es el domingo. A veces llegas una y la metes. Otras llegas diez y ninguna ve entre palos", completó.