El largo camino de redención de Jérémy Blasco

El camino de Jérémy Blasco hacia su primera titularidad con la SD Huesca ha estado repleto de curvas y obstáculos. Después de tres jornadas en las que había permanecido inédito y de una pretemporada difícil, en la que se mostró por debajo del nivel de los compañeros, el partido que completó ante el Ibiza supuso un giro en la perspectiva, las previsiones y puede que en el resto del curso para el francés. De último central en la rotación de Cuco Ziganda, a ser muy tenido en cuenta y con una alta probabilidad de repetir el domingo ante el Málaga en El Alcoraz (21.00, LaLiga SmartBank TV).

El central de 23 años compartió labores con David Timor ante la baja por sanción de Jorge Pulido, la ausencia de Hugo Anglada tras su semana con la selección sub 19 y un Rubén Pulido aún tierno. Dio, ante todo, un paso adelante tras un verano bajo la lupa. El entrenador le dedicó una atención especial y el francés entendió que su oportunidad no llegaría a las primeras de cambio. “Tuvimos bastantes conversaciones después de los entrenamientos para corregirme, me exigía una marcha más y me ha venido bien. Me ha dado la oportunidad y al final se ve en el campo, se refleja el día del partido lo que hablamos durante la semana”, ha valorado Blasco tras el entrenamiento matinal de este miércoles.

También el club ha ayudado a que se integrase un futbolista que ha vivido los doce últimos años de su carrera enfundado en la camiseta de la Real Sociedad y cuyos vínculos familiares se reparten entre San Sebastián y Bayona (Francia). Ziganda le trató con especial mimo en la semana previa al Ibiza, cuando ensayó a diario con la pareja de centrales que posteriormente pondría en liza: “Me dio ánimos y me dijo que tranquilidad, que era un partido más. No estábamos en la mejor dinámica pero había que hacerlo lo mejor posible. Habló antes conmigo y todos los compañeros me hicieron sentir bien”.

La temporada pasada había participado en 40 encuentros con el filial de la Real y a las órdenes de Xabi Alonso, lo que le ha llevado a asumir una “adaptación a otra forma de jugar y a otra filosofía, vengo de jugar en otro sitio durante mucho tiempo. Esa adaptación se ha hecho poco a poco, después de un mes y la pretemporada. Me estoy acostumbrando a los matices del entrenador y estuve bien”, ha valorado el zaguero, que resta importancia al pasado más reciente: “No han sido semanas duras, nos puede pasar a todos. Un día juegas y al siguiente no. Todos queremos jugar y me ha servido para exigirme más en los entrenamientos y hacer lo que me pedía el técnico durante la pretemporada”.

También asume Jérémy Blasco la “competencia” en su posición, y eso que al final no se fichó al deseado central: “Viene bien para todos. Va a ser difícil tener minutos pero sirve para mejorar personalmente y como grupo. Se va a notar en el trabajo diario y en los partidos”. Todavía con el dulce recuerdo del 3-0 al Ibiza, la reivindicación grupal y el aplauso de los aficionados en El Alcoraz suponen un objetivo que reeditar el domingo. Si, como ha señalado el francés, “jugamos todos un partidazo”, se trata de “seguir con la misma dinámica, apretar en el inicio, defender bien, estar bien posicionado y tener nuestras ocasiones. Es un lujo volver a competir delante de nuestros aficionados".

Con Timor se encontró “bastante cómodo. Hablamos mucho durante el encuentro y antes. Pocas cosas qué decir, estuvimos bien defensivamente”. El Málaga quizá suponga varios puntos más de exigencia respecto al Ibiza a pesar de que no ha comenzado bien y el pasado fin de semana dobló la rodilla en su estadio ante el Albacete (1-2): “Tienen a Rubén Castro, que siempre marca goles, y a Fran Sol, al que conocemos del Eibar. Habrá que demostrar lo que hemos hecho, ser sólidos y jugar bien y de manera práctica. Meter nuestras ocasiones y que ellos tengan las menos posibles”.