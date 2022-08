Mikel Rico: “Me he sentido muy querido en Huesca, fui lo más profesional posible”

¿Qué tal le tratan por Cartagena?

Bien, estoy contento, es un cambio un poco complicado. Llevaba nueve años en mi zona de confort, entre Bilbao y Huesca, en clubes que conocía. Es como sentirte con 20 años otra vez, en un nuevo vestuario. Los compañeros, la ciudad y el club nos ayudan mucho.

Ha cambiado la sierra de Guara por el mar Mediterráneo, Osca por Cartagonova. ¿Cree que ha acertado?

Sinceramente, sí. Hay un muy buen grupo humano con los trabajadores, el club y los jugadores. Hacen que el día a día sea agradable y se pueda disfrutar, que es a lo que he venido. No me he arrepentido ni un día de fichar por el Cartagena.

Ha jugado Poli Ejido, Granada y ahora Cartagena. Es casi un vasco del sur.

No es que me guste, me ha ido llevando por ahí el fútbol. Son proyectos. No pude decir que no a Poli y al Granada y ahora al salir de Huesca esta fue la opción que más me llenó.

Debutar y marcar un gol en la derrota por 2-3 ante la Ponferradina. Su anterior tanto oficial, con el Huesca, lo había anotado en Primera, en diciembre de 2020.

Fue en la jornada 12 en Los Cármenes de Granada, íbamos ganando 1-3 y nos empatan en el descuento. El año pasado fue el único en blanco en el casillero de goles. Aquí ha sido venir y marcar, y aunque no vivas del gol te quitas una losa. Llego al área y siempre tengo ocasiones. Me marco la meta de anotar 3 ó 4 goles.

Solo dos jornadas y llega el que quizá sea para usted el partido más especial de toda la temporada.

Probablemente sí. En un sitio en el que has sido feliz y te han tratado así de bien volver es especial. Será raro jugar de visitante en El Alcoraz, solo lo he hecho una vez. Lo intentaremos disfrutar.

¿Qué recibimiento espera de la afición?

La verdad que no lo sé. Siempre me he sentido muy querido en Huesca, creo que he sido lo más profesional que he podido. El respeto se gana cuando se es profesional y creo que se valora. Habrá de todo, supongo.

¿Espera algún reproche?

Siempre habrá alguien que no esté contento por la manera de salir o por decir algunas cosas, y el pasado no fue un año bueno. No espero nada especial para bien o para mal. El Huesca está centrado en lo que tiene allí y el récord de socios tras el año que hicimos es la ostia. Alaba mucho a la ciudad y a la afición.

¿Cuándo supo que iba a jugar en el Cartagena y por qué se decidió?

Me llamaron estando en la autocaravana de vacaciones un miércoles por la tarde, el jueves por la tarde se acordó todo y se anunció al día siguiente. Antes había hablado con un par de clubes, alguno más avanzado, pero se torcieron las cosas. Manolo Sánchez Breis (director deportivo) y Luis Carrión (entrenador) hablaron conmigo y hubo cero problemas.

Ferreiro no pudo despedirse en las mismas circunstancias ni tuvo la salida deseada, ¿le nota esta semana más ilusionado?

Como siempre. Ferre es Ferre, parece que no le da importancia a las cosas y le da toda. Es especial para él. Ha dejado su nombre marcado en la historia del Huesca, Sí que espero que le reciban como a una leyenda del mejor Huesca de la historia.

Se ha formado en Cartagena una pequeña comuna de exazulgranas con Ferreiro, Damián Musto, Toni Datkovic y usted.

Te alegras de coincidir con otros compañeros, del año del ascenso con Míchel había un muy buen recuerdo, un vestuario muy sano. Cuando firmé me llamó Toni, hablé con Damián...

El otro día compartió doble pivote con el argentino, con quien no llegó a coincidir en Huesca por muy poco.

Estuvimos juntos en la pretemporada de 2019, luego volvió y salió pero hemos estado cerca y después hemos ido hablando.

Son numerosos los futbolistas con pasado en el Huesca que recalan en el Efesé. ¿Hay alguna razón?

No sé, igual son casualidades. Firman jugadores que creen que tienen nivel para jugar aquí. No miran de qué equipo vienen sino el potencial.

¿Cuál es el objetivo del club albinegro esta temporada?

El de todos, ir partido a partido y ver luego por qué pelear. Fijarse ahora un objetivo es precipitado y añade una presión innecesaria.

Siguiendo al Huesca en la distancia, ¿qué le parece la plantilla que se está confeccionando?

El de Valencia fue un partido muy serio, he trabajado con Cuco Ziganda y sus equipos son rocosos. Es buena persona, cercano, directo y se hace respetar. Es un tío de fútbol que le viene muy bien al club y me alegro de que hayan coincidido en el camino. Fue un buen partido con debut de gente de la cantera, lo que hacía bastante que no se daba. Espero un buen encuentro.

¿Cree que sin la presión del pasado año el Huesca puede funcionar mejor?

Sí, y a veces confundimos no meternos presión con no ser ambiciosos o que parece que con salvarse vale. Hay que ir día a día y a falta de 10 ó 15 jornadas mirar a qué puedes aspirar. Si te marcas estar arriba desde el inicio y no estás se genera una presión que nos perjudica.

¿Le hubiese gustado trabajar a las órdenes de otro ex del Athletic como Cuco Ziganda?

Trabajé con él en Bilbao muy a gusto y tenemos buena relación. Cada vez que coincidimos le doy un abrazo, me ganó y eso que no lo jugué todo con él. Le tengo mucho cariño. Probablemente me gustaría volver a coincidir con él pero estoy muy bien aquí.

¿Qué partido intuye el domingo?

Fallamos el primer día en las transiciones defensivas y esperarán nuestro error para pillarnos. Tenemos que corregir eso y espero un partido duro. El Huesca querrá ganar y gustar en su primer partido en El Alcoraz

Mantiene un negocio hostelero con Jorge Pulido, el Pukkel. ¿Cómo se gestiona desde la distancia?

Hablando cada día y arreglando los problemas entre los dos. A él le toca estar más encima.

Firmó por una temporada más otra opcional. ¿Cuánta cuerda le queda?

No lo sé, me lo suelo plantear al final. Disfruto el día a día y si veo que no estoy pensaré en dejarlo.

¿Una porra para el domingo?

Por primera vez voy a poner a perder al Huesca: 1-2, con gol mío. Sí lo celebraría, soy de celebrarlos siempre. El respeto se gana con el trabajo diario y no con dejar de alegrarse por un gol.