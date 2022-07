Sebas Martínez, nuevo entrenador del filial de la SD Huesca

La SD Huesca B ya tiene técnico. Se trata de Sebas Martínez, que llega procedente de la cantera del Fuenlabrada y asumirá el puesto en la temporada del regreso a Tercera RFEF y como relevo del jacetano Dani Aso. En pleno proceso de una renovación casi completa del plantel, el filial se quiere sostener sobre el trabajo, intensidad y exigencia diaria, como ha señalado en un comunicado. Esas son las bases sobre las que quiere crecer de la mano de su nuevo entrenador, uno de los más reconocidos de la cantera del Fuenlabrada, donde pasó por distintos equipos hasta desembocar en el filial.

La pasada campaña, con Sebas en el banquillo, su equipo logró el tercer puesto de la Tercera RFEF del grupo madrileño. El conjunto azulón quedó por encima de muchas otras grandes canteras profesionales del panorama madrileño. Ahora afronta el reto de dirigir al conjunto azulgrana con la intención de seguir formando grandes futbolistas de la casa: "Estoy muy ilusionado y con ganas de empezar ya. Tengo muy buenas referencias del club, me han hablado bien de la gente que trabaja aquí", ha indicado en una entrevista publicada en la web oficial.

"Es un club muy familiar y está en crecimiento, quiero aportar mi granito de arena aquí", comentó el nuevo entrenador. Además de la evolución que vive la entidad, Sebas quiere seguir especializándose en la formación de jugadores en su último paso al fútbol profesional: "Estoy enfocando mi trabajo en los filiales. Llegar aquí es una opción muy interesante para seguir creciendo y aprendiendo, aprovechando la referencia del míster del primer equipo".

Durante la próxima temporada, tanto los jugadores como aficionados podrán ver a un Sebas "comprometido con el equipo, intenso y trabajador. Me vuelco de lleno". Quiere que se vea reflejado en sus conjuntos: "Exigencia física. Me gusta que los once corran mucho y formen un bloque, tanto para defender como para atacar. Quiero que destaquen por el trabajo conjunto".