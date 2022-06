El equilibrio financiero, prioridad en la SD Huesca

Adaptar la partida de gastos del actual ejercicio a la de ingresos es la prioridad que se marca la SD Huesca. Y para ello adquiere una importancia capital el éxito deportivo, por lo que el club no quiere descuidar este apartado y pretende levantar el equipo más competitivo posible. Porque la solvencia económica no se entiende sin los éxitos sobre el césped. Con este mensaje transita la pretemporada, en la que el club se enfrenta a una considerable reducción del techo salarial.

Sin embargo, su salud económica es buena, hay dinero en caja y cuenta con buena parte del fondo CVC de ayuda a los clubes impulsado por la Liga de Fútbol Profesional. La respuesta a esta aparente contradicción la dieron este jueves el director general, Josete Ortas, y los consejeros Alberto Larraz y Sergio Gracia en una entrevista concedida a Cope Huesca. En ella desgranaron las claves financieras de presente y futuro. El límite salarial se marca en función de la cuenta de pérdidas y ganancias que, en principio, se va a tener la temporada siguiente, "y en nuestro caso el límite de ingresos va a ser muchísimo menor", señaló Ortas.

El año pasado, la ayuda al descenso fue de 7,3 millones de euros y en ingresos de televisión la rebaja ha sido considerable. "Cuando bajas de Primera División, el cómputo que te hace la Liga es de haberte quedado como uno de los tres primeros de la Liga y nos hemos quedado los 13º. De ahí que incidiéramos en quedar lo más arriba posible. El reparto de derechos televisivos va escalado a la clasificación deportiva", recordaron.

Ortas insistió en que "no hay que alarmarse" y en que se trata de "hacer ajustes sabiendo que el club tiene herramientas y dinero. Mecanismos que no activamos y hemos guardado, como el fondo CVC del año pasado. Que a la gente no le quepa duda de que vamos a tener un equipo competitivo y permanece una base importante de jugadores".

El consejero Alberto Larraz cifró en unos 30 millones de euros el coste de las obras del estadio y de la Base Aragonesa de Fútbol, y se cuenta con más de cinco millones en caja. La finalidad del CVC, un préstamo a 40 años, reside en que "los clubes modernicemos las estructuras para que lo que recaudemos de derechos de televisión en los próximos años sea mayor".

En este sentido, el Huesca tenía adelantado parte del CVC con infraestructuras ya pagadas: "Hemos justificado esas inversiones y el dinero ha llegado cuando ya estaban las obras pagadas y ejecutadas. Se ha consumido menos de la mitad y la Liga marca unos plazos. Contamos con 10,5 millones, nos quedan dos terceras partes de recibir, unos 18 millones de euros". Del total, se puede destinar a plantilla deportiva el 15 %.

Tras unas últimas campañas con superávit, esta se podría cerrar con algo de déficit a la espera de que los éxitos deportivos vuelvan a ser alimento para la caja fuerte. "Se trata de adecuar la partida de gastos a la de ingresos. El límite salarial es muy movible, la Liga marca unos parámetros que luego cambian. Lo que tenemos que hacer es tener la previsión de esas herramientas o palancas para activarlas. Hemos heredado contratos altos porque venimos de Primera y de una ayuda al descenso. Nos toca adecuar esa conjunción de plantilla deportiva y no deportiva a nuestro techo de ingresos", explicó el director general.

Las últimas decisiones también tienen sentido deportivo, pues Ortas aseveró que "había 17 o 18 jugadores con ficha. Hay que hacer sitio, no solo a nivel económico, que también, porque no tiene sentido doblar posiciones que ya tenemos. Martín González no para y para las alturas de temporada que son nos encontramos bastante bien".

Los jugadores que tienen las puertas abiertas conocen esta decisión desde el final del pasado curso y, al margen de las razones económicas, no se quiere doblar posiciones que ya se encuentran cubiertas. El director general, Josete Ortas, desarrolló que el club cuenta en plantilla no deportiva con unas 20 personas en oficinas, diez se encargan de labores de mantenimiento y otras diez de cuestiones deportivas. Se va a llevar a cabo una reducción "ostensible" del gasto en este apartado.

El club quiere "volver a la esencia, en dos años en Primera tocas el cielo pero no tenemos que perder la realidad de lo que somos", dijo Sergio Gracia. "Nos vemos en el fútbol profesional", añadió Larraz.