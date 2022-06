Ziganda, una apuesta por la experiencia poco habitual en la SD Huesca

Al igual que en la elección de Martín González para el cargo de director deportivo, uno de los aspectos que más pesaron a la hora de reclutar a Cuco Ziganda para el banquillo y que contrasta con las apuestas anteriores fue el de su experiencia. Como ocurría con el directivo, que anteriormente ya había asumido esa responsabilidad en Osasuna, el Real Zaragoza, el Getafe y el Oviedo, el técnico navarro puede presumir de un bagaje dentro del fútbol profesional español que, salvo Jorge D’Alessandro, no ha tenido ningún otro de los entrenadores con los que ha contado la SD Huesca a lo largo de su andadura entre Primera y Segunda División.

Ziganda ha estado sentado en un banquillo de una de las dos principales categorías en nueve temporadas, cinco en Primera con Osasuna, el Xerez y el Athletic, y cuatro en Segunda, con el Bilbao Athletic y el Oviedo, su destino previo al Huesca, en las que ha acumuló 277 partidos. La cifra total de Nacho Ambriz, que sí había tenido éxitos en México y que en España había sido mano derecha de Javier Aguirre, y de Xisco Muñoz, con buenos resultados en Georgia y en la segunda categoría de Inglaterra, los técnicos de la pasada campaña, no pasaba de cero. No son los únicos que aún tenían la cuenta por estrenar. Lo mismo ocurrió en su momento con Leo Franco, Ángel Royo y Tevenet. Onésimo no entra en este grupo de desiguales resultados por muy poco. Tras llevar a los oscenses a Segunda División y antes de regresar a El Alcoraz de cara al tercer curso en el fútbol de plata tuvo una experiencia de diez encuentros con el Valladolid en Primera División. Antonio Calderón, el que cogió el timón entre las dos etapas del pucelano y que también volvería posteriormente, en el momento de su primera firma su currículo solo presentaba 25 encuentros en Segunda al frente del Cádiz.

En el extremo opuesto se encuentran el citado D’ Alessandro junto a Anquela y Quique Hernández. El argentino recaló en la capital oscense como tercer entrenador de la 2012-13 tras Calderón y la interinidad de Royo. En las 23 jornadas en las que fue el responsable del equipo no logró evitar el descenso a Segunda B. Con anterioridad se había labrado una larga carrera en España desde principios de los noventa que le había llevado hasta el banquillo del Atlético de Madrid. Atesoraba 14 campañas entre Primera y Segunda con 317 partidos. Tras su adiós al Huesca, no ha vuelto a entrenar.

El dato de Quique Hernández era de 244 duelos en nueve cursos, todos salvo uno, en el que manejó al Hércules en la élite, en Segunda División. Llegó tras pasar por la Superliga griega un ejercicio antes que D’Alessandro y curiosamente también para sustituir a Ángel Royo. El valenciano sí logró la salvación.

Anquela ya había estado en el Huesca en la 2004-05 en Segunda B y se volvió a recurrir a él, ya en Segunda, para la 2015-16. Continuó un curso más y condujo a los oscenses al ‘play off’. En el momento de su segundo desembarco, su experiencia en las divisiones profesionales era de siete temporadas y 206 partidos en el Jaén, el Alcorcón, el Granada y el Numancia.

En los últimos años, el Huesca ha tenido querencia por los preparadores incipientes, aquellos en proyección ascendente y que vieron El Alcoraz como un trampolín hacia cotas más altas. Francisco y Rubi solo llevaban cuatro campañas entre los mejores, mientras que Pacheta y Míchel sumaban tres.