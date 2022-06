Los primeros días de Cuco Ziganda en la SD Huesca

Su fichaje se anunció el lunes y el martes fue presentado. Cuco Ziganda está iniciando su camino como entrenador de la SD Huesca, unos primeros días que le están sirviendo para asentarse en su nuevo destino. Ya visitó las instalaciones, tanto El Alcoraz como el Pirámide, y ha conocido al personal del club. A la par, trabaja con Martín González en la configuración de la plantilla, del que debe ser su cuerpo técnico y de la pretemporada. Mucho trabajo por hacer, pero que le apasiona como queda de manifiesto en la entrevista que ha concedido al departamento de prensa de la entidad azulgrana y en la que se tratan aspectos futbolísticos y personales. "Me voy a dejar la piel", subraya.

Por lo que ha visto hasta ahora, el Huesca le ha dado la sensación de ser "un club amigable, con buen ambiente y con gente sana que trabaja en la misma dirección". Considera que tiene "una muy buena organización" y concluye que "va a ser un lujo trabajar aquí".

A la capital oscense ha llegado tras cerrar poco antes su etapa en el Oviedo. A pesar de que el lapso de tiempo entre un destino y otro ha sido de días, insiste en que los contactos con Martín González no se produjeron hasta después de su adiós del Tartiere. "Yo no quería saber nada de nadie hasta que se aclarase la situación en el Oviedo, fue después cuando vi que el Huesca era una posibilidad real y que Ángel (Martín González) estaba interesado en contar conmigo", expone.

Como ya dijo en su presentación, uno de sus primeros objetivos va a ser conectar al equipo con la grada. "Quiero que se identifique con él, que vean que pelea a muerte y lo da todo", asegura. Para ello, ayudará El Alcoraz, "un campo espectacular, en el que la afición anima y está encima". "Espero buenas tardes de fútbol y diversión", augura.

Antes de pasar a los banquillos, Ziganda desarrolló una larga carrera sobre el césped en Osasuna y el Athletic. Aquel tiempo no lo añora "salvo determinados partidos". "Dejé el fútbol porque ya no podía y no terminaba de disfrutar, estaba saturado y bloqueado mentalmente, entrenando, en cambio, me siento siempre con las ganas del primer día". "No hay nada más bonito que un partido eléctrico que transmita lo que la gente quiere ver", reflexiona.

Como entrenador, admira a Bielsa y como futbolista, a Ronaldo. Además, prefiere ver en el marcador un 5-4 que un 1-0.

De 55 años, casado y con hijas, su familia "está acostumbrada a tener la maleta hecha". Aunque le dedica muchas horas al fútbol trata de desconectar "haciendo deporte". También tiene siempre una novela en la mesilla e intentar ver series con su mujer.

Procede de familia ganadera y con un negocio de ovejas y leche. "Se lo difícil que está el sector primario, lo que han subido los costes y lo sufro con mi familia, tratamos de salir adelante con trabajo", afirma.