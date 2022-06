Ziganda: “Ficharemos grandes jugadores y tendremos una buena plantilla”

Cuco Ziganda sueña “en grande”. El nuevo entrenador de la SD Huesca ha mostrado en la presentación oficial de este martes los primeros bocetos del equipo que quiere suyo y de todos. Unas ideas con el fin de que la afición retome la conexión perdida la pasada temporada en las que se unen el optimismo (“va a haber mimbres”, ha repetido) y realismo, pues tanto el navarro como el director deportivo, Ángel Martín González, han recalcado que esta temporada el presupuesto se va a reducir y que, con todo, habrá margen de maniobra para hacer “una gran plantilla” que iniciará la preparación el miércoles 6 de julio, tras dos días previos de reconocimientos médicos y pruebas de esfuerzo.

El navarro ha transmitido ilusión y un discurso firme en una sala de prensa repleta, con los pesos pesados del club en las primeras filas y acompañado en la mesa por Martín González, con el que se ha repetido una foto que ya se hizo en Osasuna hace 16 años, y el presidente ejecutivo, Manolo Torres. Ha empezado fuerte, con el deseo de que “se cumplan los propósitos. Tenemos expectativas y soñamos en grande, es lo que más nos apasiona y con esa intención venimos”.

Tras despedirse del Real Oviedo el pasado miércoles, el que será técnico azulgrana las dos próximas campañas ha explicado los motivos de su llegada a El Alcoraz, que se amparan en la certeza de que “es un club dirigido por gente de fútbol”: “Uno ya tiene una experiencia y sabemos los picos del fútbol, cómo se vive y con qué poca racionalidad. A veces uno se guía por entornos y cosas extradeportivas. Hay poca gente que respire fútbol y evoluciona, el Huesca es uno de esos clubes. Ha crecido y me he empapado ya de que cómo lo hace. Hay mucha gente trabajando y la progresión no es casualidad”.

De ahí que palpe en la SD Huesca la “suficiente sapiencia y humildad para saber cómo se gestiona un club por la trayectoria que está llevando”. Evidentemente, la presencia de Martín González ha sido otro factor. “Con Ángel nos conocemos hace mil años y tenemos la pega de que somos parecidos, nos hace ser más fuertes y empujar en la misma dirección”, ha resaltado. El director deportivo, por su parte, ha dejado claro que la entidad no se ha “entrometido” en la continuidad de Ziganda en Oviedo: “La elección fue fácil, lo tenía claro desde el minuto 1. Por la situación con el Oviedo nunca quisimos entrar y por eso las negociaciones han tardado un poquito más. Creo que hemos acertado. Hubo sintonía rápidamente y se pudo hacer”.

El fútbol del navarro aspira a ser “agresivo, ofensivo, con llegadas y teniendo la pelota, que nos hagan pocos goles”. Para ello, “intentaremos hacer una plantilla que se amolde a las posibilidades del club. Me han dicho que habrá un recorte importante respecto al año pasado. Hay capacidad para traer jugadores con hambre y que la gente se identifique con el equipo cuando nos vean”, ha asegurado sin vacilación. Para el técnico, “representamos a un club y hemos de ser muy cuidadosos. Lo que más me gustaría es que cuando nos vean digan “cómo van con pelota” y “qué duros son” cuando no la tengamos. Que en todos los partidos los rivales tengan que pelear muchísimo para meternos mano”.

En su nuevo cometido, Ziganda tratará de “sacar lo mejor de cada futbolista, ya veremos cuáles pueden llegar”, consciente a la vez de que “es difícil imponer las fortalezas respecto a equipos que están muy bien trabajados. Intentaremos ser un equipo equilibrado y sacar lo mejor. Ficharemos grandes jugadores y tendremos una buena plantilla”, ha prometido el de Larrainzar, de 55 años. En un contexto de relaciones volátiles, el hecho de que haya firmado por dos temporadas “no es normal, es más hacerlo en el corto plazo y empezar con dudas. Se que van a tener paciencia en los momentos malos y exigir en los buenos. No se viene a pasar el verano, y eso me transmite confianza y seguridad”.

El club le traslada “sentido común”. “Sabemos cómo es la Segunda, el presupuesto no marca la clasificación. No indica nada. De ahí que vayamos a intentar trabajar de la mejor manera posible e ir en la misma dirección. No parar y seguir apretando. El club tiene claro que no se puede parar y tiene proyectos muy importantes”. En el credo de Cuco Ziganda figura “vivir cada partido como una fiesta y el campo, aunque reducido, aprieta mucho”.

Mensaje de ilusión

En ese sentido, ha querido enviar a los aficionados un mensaje de “ilusión” y pondrá empeño en que el equipo azulgrana “transmita”: “El año pasado la expectativa fue muy alta pero todos aquí dentro somos conscientes de la dificultad. No es una excusa. El mensaje que doy es que es un club que las ha visto de todos los colores y que las cosas cuestan. Manteniendo unos valores y una fuerza grupal da igual quién se ponga delante. Si no, aunque fichemos muy buenos jugadores no va a valer”.

La intención es que la plantilla cuente con 22 futbolistas profesionales y después completar las tres plazas restantes con jugadores de la casa, que también participarán en los entrenamientos diarios. Ziganda empleó con el Real Oviedo el 4-4-2, “pero había rematadores y gente que llegaba por fuera. Uno tiene que estar abierto a las posibilidades que haya. No voy a convertir a un jugador en lo que no es”. En una valoración del plantel actual, el navarro destaca que “han demostrado que son de nivel y de la categoría, pero aquí no se vive del recuerdo y sí de lo que hago la semana siguiente. Hay mucha cola para entrar en la plantilla del Huesca y hemos de ser conscientes para valorar. La plantilla va a tener nivel y calidad para hacer cosas, pero no vale lo hecho y se empezará de cero”.

Martín González ha expresado que se tratará de completar el plantel “lo antes posible”, para que se cuente ya con una base en el arranque de la pretemporada, y “no va a ser fácil por la reducción considerable en el presupuesto”. Ya se ha hablado con jugadores de cara a su salida o a abaratar la ficha, lo que puede afectar a piezas como Andrés Fernández o Juan Carlos Real. También parece complicado contar con los cedidos Sandro Ramírez y Álvaro Fernández, con posibilidades en clubes de superior categoría o más poder económico. “Estamos abiertos a todo, si nos pueden dar cosas intentaremos negociar de cara a trabajar con ellos”, ha concluido el madrileño.

El navarro protagonizó con el Real Oviedo hubo una trayectoria ascendente “cogiendo seguridad en los fundamentos trabajados”, lo que le lleva a referirse a que “todos los proyectos necesitan tiempo en el fútbol”: “Hay una parte importante de la plantilla, no va a cambiar todo, y empezaremos con gente para hacer entrenamientos de calidad. Habrá una base importante ya. Trabajamos a la vez las entradas y salidas”, ha añadido Martín González. Cuco Ziganda llegará acompañado por un segundo entrenador, un ayudante y un preparador físico y se rodeará de los analistas del club y del preparador de porteros, Adrián Mallén.