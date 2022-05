Xisco: “Ojalá vuelva el año que viene para celebrar el ascenso de la SD Huesca”

Acude la SD Huesca a Valladolid en cuadro, pues en el entrenamiento de este viernes en el IES Pirámide se han registrado hasta siete ausencias a las que se sumará Andrei Ratiu por sus compromisos con la selección rumana. A los jugadores con lesiones de diferente entidad se han sumado las molestias de Mikel Rico y Timor. Pulido, Enzo Lombardo, Poveda, Seoane y Gerard Valentín son los otros futbolistas con los que el técnico Xisco Muñoz no ha podido trabajar esta semana con vistas a la cita de este domingo en el José Zorrilla (20.00, Movistar LaLiga).

El balear se despedirá del banquillo azulgrana ya ha dado su última rueda de prensa previa con atención a la diferente naturaleza que el partido presenta para los dos equipos. Los pucelanos necesitan ganar y esperar el error de Eibar o Almería para hacerse con el ascenso directo. Y el Huesca no quiere mirar y aplaudir. El objetivo pasa por “dar el mejor nivel en un escenario como el que encontraremos. Hemos dado nuestra mejor versión en campos importantes. Hay que darle importancia y jugar con exigencia y energía. El rival nos va a pedir mucho”.

Aunque modesto, Xisco busca además otro fin, “ofrecer nuestro 100% e intentar en la última jornada sumar dos victorias seguidas. Es algo que nos ha penalizado mucho y debemos seguir mejorando”. El triunfo en Valladolid también tendría valor “para el año que viene por ver jugadores que van a seguir a buen nivel”, y a esto se sima el hecho de que “habrá muchos ojos en todas partes. Somos el Huesca y hay que dar el máximo”.

El técnico ha valorado el “esfuerzo” de esos jugadores con problemas físicos y que “se han esforzado a menudo para ayudar al club”. Entre ellos, Jaime Seoane, al que se vincula la próxima temporada con Osasuna y que esta “ha llevado su cuerpo al límite y ha sido muy importante todo el año. Ha tenido un gran compromiso, infiltrándose y jugando con unos dolores terribles hasta en siete partidos. No se puede estirar más el chicle y había que parar”. Para el lateral diestro, sin Ratiu, Valentín ni Pulido, Xisco Muñoz piensa en Ferreiro o los canteranos Anglada y Euse Monzó.

El balear no se va a sentir “el centro de atención” en una jornada de transistores y su ambición pasa por “ intentar llegar lo más arriba posible. A todos nos apetecía acabar mejor pero vamos a ser lo más profesionales posible y ofrecer la mejor versión. Si no, el encuentro se va a hacer muy cuesta arriba y no merecemos acabar así por falta de actitud. Queremos mejorar de donde lo cogimos a donde lo vamos a dejar”.

Las bajas harán que en la convocatoria de este sábado aparezcan varios jugadores del filial y Xisco considera que “tienen una progresión muy buena y hay que dejarles de ver como jugadores del filial. Están en dinámica del primer equipo y si los necesitamos nos van a ayudar sin problemas. Se están preparando para jugar en Segunda”. Aguarda un Valladolid “valiente, que transita muy bien y con un porcentaje de acierto alto. Tendremos que estar muy concentrados y aportar en defensa. Van a tener más acierto, por estadística, que los dos últimos rivales. Será disputado y con un ambiente muy bueno”.

En plena transición hacia un futuro del que no formará parte, Xisco entiende que “se busca gente que genere un nuevo proyecto e ilusión. Nosotros tenemos que intentar dejar esto lo mejor posible hasta el último día y desear mucha suerte para el futuro”. No se plantea tanto la clasificación final, con la novena plaza como aspiración máxima, como “dónde arrancamos y qué capacidades de crecimiento había. Siempre estaré agradecido a Rubén y al club, que tiene muchas posibilidades para crecer. Ojalá vengamos el año que viene a celebrar el ascenso”. Por su parte, se le abre un periodo para “reflexionar, ser autocrítico y tomar un tiempo para aprender y mejorar” hasta ponerse de nuevo al frente de un banquillo.