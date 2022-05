Xisco Muñoz: "Teníamos el partido controlado y se ha escapado"

Xisco Muñoz consumió la penúltima cita en casa como técnico de la SD Huesca satisfecho con la entrega de los futbolistas, en la línea habitual de sus anteriores comparecencias, y reivindicando que los azulgranas merecieron los tres puntos ante el Sporting (1-1). El gol de Florian Miguel llegó una vez más a balón parado y el del empate, cuando el encuentro parecía controlado. "Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no era fácil sacar el plan de partido. Ha sido una pena no sumar los tres puntos, por cosas que no han caído de nuestro lado", valoró.

Y aunque la temporada esté a punto de terminar y no haya objetivos más allá de la mejor clasificación posible, el balear consideraba que "necesitamos seguir aprendiendo de los momentos importantes y no entrar en lo que nos ha pasado antes del 1-1, transitar de área a área". Al final, se trataba de encadenar "un partido más en casa en el que hemos sumado", y ya son siete consecutivos.

Lo importante para Xisco no es valorar el reparto de minutos, "sino si lo hacen bien o mal. Es una plantilla profesional y saco a los jugadores que veo que están mejor. Todos están comprometidos con el momento". No era un partido "fácil" y "se han hecho muchas cosas para llevarnos los tres puntos. Quiero felicitarles porque han dado el cien por cien".

En clave de crecimiento, el técnico del Huesca sigue trasladando ese afán por mejorar: "Los partidos tienen un proceso y sus momentos. Unas veces ganamos duelos y otros no. Nos hubiera gustado ser más protagonistas en la última zona de ataque. Hay que crecer bajo la humildad y el sacrificio de competir en el día a día". El preparador se mostró además conforme con el papel de la grada. "La gente siempre nos ha respaldado. Hay que intentar que venga a ver el fútbol y mejorar muchas cosas. Esto es una competición y lo que se está consiguiendo no es fácil aunque no lo valoremos", reseñó.

Quedan tres jornadas por delante, contra Amorebieta, Real Sociedad B y Valladolid, y "todos los partidos van a ser difíciles hasta el final. Es una categoría cara. Siempre damos las gracias a la gente, que nos apoya en las buenas y las malas", repitió un Xisco que también felicitó "a la afición que se ha desplazado del Sporting y ha animado en todo momento".

En tono de queja, señaló que no se valora como debería "quedar entre los diez primeros, es como si no fuese nada. Nos gustaría otra situación pero esta plantilla se vacía en el trabajo. La actitud es brutal y hay que pensar partido a partido. Depende de cómo se valore el fútbol se dice si se da el cien por cien".

Por ello, defendía que sus futbolistas "compiten e intentan mejorar. Hay que ayudarles a nivel emocional, táctico y físico para que el año que viene intenten volver a Primera. Tendrán que trabajar mucho para lograr un objetivo muy grande". Como nota amarga final, Xisco lamentó que "teníamos el partido controlado y se ha escapado en el 83".

Debut insuficiente de Abelardo

Abelardo Fernández, por su parte, se estrenó en el banquillo del Sporting con un empate que les deja dos puntos por encima del descenso. "No hemos interpretado bien la primera parte y en la segunda hemos mejorado tras el gol. Estamos dos puntos por encima del descenso y dependemos de nosotros mismos. No era fácil, ya lo sabíamos, y no hay que darle más vueltas", explicó para analizar el 1-1 ante "un gran equipo, con muy buenos conceptos y un gran entrenador".