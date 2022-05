La SD Huesca ya busca el gol para la próxima temporada

Entre las prioridades marcadas en la agenda de la dirección deportiva de la SD Huesca para armar el proyecto 2022-23 aparece la enmienda a la que ha sido la principal laguna de la temporada: la falta de gol en sus delanteros. Por ello, se va a tratar de corregir este aspecto y de darle un enfoque muy diferente al del pasado verano y las fallidas apuestas por dos atacantes sin experiencia en el fútbol español, Isidro Pitta y Adolfo Gaich. Se van a buscar nombres contrastados y con experiencia en la categoría de plata, como también se está dando con el proceso de búsqueda del nuevo entrenador, y se confía asimismo en el papel que puedan desempeñar Dani Escriche y el canterano Carlos Kevin.

A cuatro jornadas para el final, el diagnóstico sobre los problemas en ataque y sus causas no sufrirá cambios. El conjunto azulgrana ha adolecido de falta de pegada del mismo modo que se ha agarrado a los goles de Jaime Seoane. Pero el curso que viene no contará con el centrocampista madrileño, reconvertido más bien en segundo punta, y este no ha estado secundado por el acierto de los compañeros para tratar de ubicar al equipo en las primeras posiciones. Lejos están los cinco tantos de Escriche, quien sí ha dado un paso adelante este curso en importancia dentro del esquema táctico -es el sexto jugador más utilizado-, minutos e incluso asistencias, pues ha dado otras cinco.

Pero el papel del delantero de Burriana no es el de atesorar la responsabilidad ofensiva que sí ha recaído con escasa fortuna sobre Pitta, cedido hasta enero del año que viene al Juventude brasileño, Gaich y Pitta, estos dos últimos a préstamo por el CSKA de Moscú y el Getafe, respectivamente. Los tres habrán pasado muy discretamente por esta temporada. Los que se han quedado se han ido además cayendo de los planes de Xisco Muñoz. Les dio una oportunidad durante la segunda parte de Leganés y, aunque su análisis posterior fue benévolo, Gaich y Poveda evidenciaron que se han quedado lejos de las expectativas generadas.

El argentino solo ha tomado parte en siete compromisos de la segunda vuelta en los que ha sumado 127 minutos, y atrás queda su único gol de la temporada, el que marcó al Valladolid en El Alcoraz. Darío Poveda, uno de los cinco fichajes invernales, llegó con una misión que cumplió al principio pero a la que ha ido faltando a continuación. Debutó en Éibar y marcó en las citas posteriores con Mirandés y Real Oviedo los dos únicos goles que atesora hasta el momento. Desde entonces no ha visto puerta en los diez choques posteriores, ha partido desde la suplencia en los cuatro últimos y no disputó ningún minuto en el 0-0 de Tenerife.

En el club también se valora la progresión de Carlos Kevin en la SD Huesca B. Los 21 goles que ha sumado de momento en la Segunda RFEF no han pasado desapercibidos tampoco en otros equipos y se le va a dar la oportunidad de acceder a la primera plantilla, también a la espera de que el futuro técnico dé su punto de vista sobre el delantero de 21 años. En todo caso, se espera mucho del canterano y también se entiende que habrá que hacer un esfuerzo para reforzar una parcela en la que casi todos los conjuntos de la categoría de plata han apoyados sus aspiraciones este curso.

Lo confirman los papeles muy relevantes de Stuani (Girona), Borja Bastón (Real Oviedo), Rubén Castro (Cartagena), Sadiq (Almería), Weissman (Valladolid), Camello (Mirandés), Yuri (Ponferradina), Djuka (Sporting), Guruzeta (Amorebieta), Jesé (Las Palmas)… Todos ellos por encima de los diez goles. En el pasado más reciente de la SD Huesca también han abundado los arietes con buenos registros en Segunda División: Okazaki sumó 12 dianas en el anterior ascenso y 16 Cucho Hernández en el primero de ellos. Otras figuras relevantes en este apartado han sido las de Rubén Castro, Roberto García, Tariq Spezie, Borja Bastón o Darwin Machís.