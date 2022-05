La SD Huesca aguarda a un Sporting ilusionado con la vuelta de Abelardo

El Sporting de Gijón no esperaba una temporada tan convulsa como la actual después de que la pasada tocase con la punta de los dedos el ‘play off’ de ascenso. Ni siquiera entraba en sus estimaciones una pelea por evitar el descenso que se ha cerrado en las últimas jornadas. Los asturianos comparecerán este sábado en El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga) urgidos, a cuatro puntos del pozo y con el estreno en el banquillo de Abelardo Fernández. La SD Huesca se va a convertir en inopinado juez del descenso al medirse en las próximas tres semanas a otros tantos conjuntos involucrados en la pugna por la permanencia: Sporting, Amorebieta y Real Sociedad B.

Los azulgranas se han entrenado este jueves en El Alcoraz con Salvador y Enzo Lombardo completando la sesión junto al resto de compañeros, por lo que ambos apuntan a estar disposibles este fin de semana. No así Lago Junior, que sigue ejercitándose al margen. Antes de la sesión, Florian Miguel se ha referido al objetivo de “seguir, quedan cuatro partidos y vamos a trabajar para terminar la temporada bien. No hay otra manera que seguir y trabajar”. Los futbolistas no están “de vacaciones”, y por “orgullo” quieren superar a los rojiblancos.

Tras el cese de David Gallego en la jornada 28, el Sporting estaba situado nueve puntos por encima del descenso y con la llegada de Pep Martí la tendencia fue a peor. En diez jornadas al frente del equipo solo ha ganado una vez y la preocupante situación ha llevado a la entidad a llamar a un viejo conocido. Abelardo abogó el miércoles en su presentación como nuevo entrenador del Sporting por no pensar en el pasado y centrarse en la "delicada situación" en la que está el equipo de la que "solo se sale con trabajo, trabajo y trabajo", a la vez que se mostró convencido de que "se mantendrá la categoría".

En su retorno al conjunto gijonés, el técnico repitió la frase que pronunció ayer a su llegada a Mareo, momento en el que dijo que "cuando la familia te necesita tienes que estar ahí", y aseguró que el club rojiblanco es para él como su familia, por lo que afirmó que nunca tuvo dudas tras recibir la llamada del presidente, Javier Fernández. "No me planteo la próxima temporada, solo el partido del sábado en Huesca y no sé cuántos puntos harán falta para la permanencia", manifestó Abelardo, que destacó que en Gijón "no se pide mucho, que haya compromiso, lucha y entrega, que se pelee cada balón".