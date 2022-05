Leganés-SD Huesca: Un gran duelo venido a menos

Dos equipos concebidos para estar mucho más arriba de lo que van a terminar se cruzan este lunes en Butarque. El Leganés y la SD Huesca, tercer y cuarto topes salariales de la Segunda División respectivamente, juegan en cambio por la honrilla y en un día y hora desacostumbrados (18.30, Movistar LaLiga). Un partido en el que solo está en juego la mejor clasificación posible y su consiguiente premio económico, a falta del estímulo del ‘play off’, y para el que ambos equipos prometen implicación y profesionalidad. Los azulgranas ya lo mostraron la pasada jornada en Tenerife y en estas últimas cinco el objetivo reside en sumar el mayor número posible de triunfos.

A ello se apresta el equipo de Xisco Muñoz, fiable en el Heliodoro Rodríguez López y con motivos para no bajar los brazos. Además de intangibles como el escudo o el honor, también se ponen en liza los futuros profesionales de aquellos que no tienen tan claro qué será de ellos a partir del 30 de junio, tengan o no contrato con el Huesca. Y, por otro lado, en el cierre de un curso al que el otro día Dani Escriche no quiso poner los términos ni de fracaso ni de decepción se empiezan a asentar las bases del siguiente, con jugadores llamados a ser los líderes del nuevo proyecto tras dar un paso adelante esta temporada.

Con estos ingredientes, el encuentro de Butarque no debería ser un choque menor. Dos plantillas fuertes, más de lo que han demostrado, y un Huesca en buena dinámica. Imbatido desde el oprobio de Alcorcón, ha sumado tres triunfos y tres empates que, sin embargo, no han bastado para tomar posiciones al acecho del sexto lugar. Lo explican la falta de victorias en momentos que las requerían, léase los encuentros en El Alcoraz ante Almería o Real Zaragoza, y el inasequible ritmo que ha impuesto el Real Oviedo o antes el Girona. Con sus mejoras, reivindicadas una y otra vez por el propio Xisco Muñoz, el cuadro azulgrana ha seguido adoleciendo de falta de gol, el principal mal de todo el curso.

El conjunto oscense se ha desplazado a Leganés sin Lago Junior ni Enzo Lombardo, y además arrastra problemas físicos Cristian Salvador. Ninguno de ellos ha contado con un papel especialmente lúcido en la libreta de Xisco Muñoz. Más sensible es la ausencia del sancionado Marc Mateu, que obligar al técnico a escoger entre Joaquín Muñoz y David Ferreiro para la banda izquierda. Esa sed de victorias, con el techo en los 15 puntos posibles en juego, descarta en principio las rotaciones y los minutos para los menos habituales. De ahí que en Leganés puede presentarse el once tipo de estas últimas semanas. Otro interrogante reside en si Pulido regresará al equipo de inicio.

El Huesca y el Leganés han transitado por rutas similares en lo que va de campaña. Como sucedió con Nacho Ambriz, el cuadro pepinero también prescindió de su primer entrenador, Asier Garitano, pronto, tras la 13ª jornada, y llegó Mehdi Nafti. Con el franco-tunecino tampoco han alcanzado los objetivos mínimos y navegan en un mar de intrascendencia cuando incluso han llegado acercarse peligrosamente a los puestos de descenso. El precedente de la primera vuelta es de victoria visitante en El Alcoraz por 0-2. Era el tercer encuentro de Xisco en el banquillo, todavía en fase de transición, y probablemente ninguno de los dos equipos quería que en el siguiente cruce hubiera tan poco en juego.

De cara a esta cita el conjunto blanquiazul llega con las bajas por lesión de Javier Eraso, José Luis García del Pozo, Recio, y Fede Vico. En cambio recupera al defensa central Sergio González tras cumplir sanción así como a Yoel Bárcenas y Luis Perea tras superar estos unas molestias físicas. En la portería un viejo conocido, Dani Jiménez.

Posibles alineaciones

Leganés: Dani Jiménez; Nyom, Omeruo, Sergio González, Javi Hernández, Shibasaki, Cissé, Róber Ibáñez, Pardo, Arnáiz y Qasmi.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Timor, Mosquera, Seoane, Gerard Valentín, Joaquín y Escriche.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: Butarque (18.30, Movistar LaLiga).