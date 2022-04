Xisco Muñoz: “Hemos sido regulares pero nos ha faltado ambición”

Ante un Leganés-SD Huesca poco trascendente en lo deportivo y con un futuro que ya se ha empezado a construir y del que no formará parte Xisco Muñoz, las ruedas de prensa del técnico balear tienen más de reflexión sobre lo que se ha hecho bien y se ha hecho mal que de apego al siguiente partido. Así ha sido también este sábado, a dos días del encuentro del lunes en Butarque (18.30, Movistar LaLiga), y se ha mostrado satisfecho con la actitud de los futbolistas en el día a día. Ha vuelto a reivindicar su labor desde octubre pese a que no se haya estado a tiempo de asaltar el ‘play off’. Su Huesca ha sido “regular” pero le ha faltado “ambición” en algunos tramos de los partidos.

Los azulgranas se han entrenado de nuevo en el IES Pirámide, sin Lago Junior y con Enzo Lombardo y Cristian Salvador al margen del resto de compañeros. El empate de Tenerife confirmó el discurso de Xisco sobre la implicación de la plantilla en este tramo final y este talante “forma parte del proceso y de dar la vuelta a la tortilla, de ser constantes y seguir avanzando. Queremos hacer un partido sólido como el de Tenerife y ser más agresivos en área rival”. Un fin que compartir por “los jugadores” además de por el propio club. “Estoy convencido de que el Leganés lo va a dar todo y nosotros tenemos que hacerlo igual y con nuestras capacidades estamos en disposición de ganar”, ha valorado.

El balear sigue pensando en su labor al frente del equipo como un recorrido cuya meta no se alcanzará hasta el último día, por lo que sigue trabajando para “crecer. Hay jugadores que han madurado y pueden dar un paso adelante. Hemos de ir a ganar a todos los campos. Y hay que valorar el trabajo de estos meses porque no es fácil”, ha insistido un entrenador “orgulloso” de “verlos trabajar y divertirse”. Así como de que algunos de ellos hayan alcanzado su “mejor versión”, con los ejemplos de Seoane, Escriche, Joaquín, Andrés o Marc Mateu puestos por el propio técnico.

En su análisis, Xisco no se queda en los números y resultados. “Ser constantes en la victoria forma parte de un proceso. Se ha trabajado muy bien durante este proceso y nos han faltado registros. Hemos aguantado la portería pero nos falta esa capacidad de rematar los partidos. Forma parte del lío que teníamos al principio. Podríamos haber ganado más y estado más acertado, por supuesto”; ha subrayado, en referencia a las carencias que detectó a su llegada tras 12 jornadas con Nacho Ambriz al mando. Ahora, “el equipo está bien armado, faltan detalles que nos darían para marcar la diferencia. Nos queda seguir trabajando y valorar el grueso del grupo, que está trabajando a un nivel buenísimo”.

El técnico ha observado a un Huesca “regular” al que le ha faltado “ambición en momentos de partido, con esa confianza antes podríamos haber soltado mucho más todo. El crecimiento es brutal y entrenando son increíbles, jugando lo hacen bien”. Los últimos cinco partidos forma parte de que todos den su “mejor” versión. “Nos va a faltar carretera”, ha sintetizado el preparador, que ve a los suyos “muy profesionales” con independencia de si van a continuar el próximo curso o cerrarán su etapa en El Alcoraz.

El gran debe del Huesca, la falta de gol, no se puede corregir; más bien “son cosas que se tienen en el campeonato, con mucho no marcas. No es hablar solo de un tipo de jugadores, nos faltan llegadas e individualidades, cosas que es lo más difícil de mejorar con poco tiempo”. Y no está de acuerdo con el análisis de que ni Leganés ni Huesca se jueguen nada, pues “todos nos jugamos mucho. Es un reto muy importante quedar entre los 10 primeros, estar lo más arriba posible y tener ambición”. El equipo oscense completará un último entrenamiento este domingo y partirá a Leganés a partir de las 15.00.