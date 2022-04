Cásting para el banquillo de la SD Huesca

La nueva SD Huesca tendrá un entrenador con experiencia en Segunda División. Es el principal requisito que expone la dirección deportiva en un cásting que ya ha comenzado y que se quiere resolver en las próximas semanas. Frente a los dos técnicos del actual curso, Nacho Ambriz y Xisco Muñoz, con el denominador común de no haber trabajado nunca en la Segunda División española, se busca un nombre con recorrido en la categoría de plata. Dos de ellos parten con ventaja sobre el resto: Luis García Plaza, entrenador del Mallorca hasta su cese hace poco más de un mes, y Rubén Albés, actual preparador del Lugo.

La decisión no está tomada y presenta variables, pero García Plaza y Albés son las opciones preferidas en el club. No las únicas, pues también gustan otras como las de Juan Carlos Carcedo, esta campaña a los mandos del Ibiza antes de ser destituido, o José Luis Oltra, hasta diciembre preparador del Fuenlabrada. Todos ellos con un patrón común: haber trabajado en Segunda en un periodo de tiempo muy reciente. El matiz lo presenta un García Plaza con un currículo más amplio que el del resto de opciones para el banquillo azulgrana. Mientras, Albés presenta un perfil que suele gustar en el Camino del Cocorón: joven entrenador, con método y que ha despuntado en el fútbol nacional.

Cuando se haya tomado la decisión, el club y el entrenador empezarán a dar forma a la nueva plantilla. Aunque ya se hayan tomado algunas decisiones, el técnico tendrá un peso específico desde el primer día en el capítulo de altas y bajas. El director deportivo, Rubén García, ha repetido en varias ocasiones que no entiende su labor sin que vaya de la mano con el criterio del técnico. Se han de resolver casos como el de Pedro Mosquera, que termina contrato el 30 de junio y ha mostrado su disposición a seguir, o los de futbolistas que a priori seguirán vinculados a la entidad pero han contado poco o su rendimiento no ha sido el esperado. Una lista de tareas que no se emprenderá de manera definitiva antes de que el nuevo dueño del banquillo estampe su firma.

De entre los candidatos, la apuesta más ambiciosa es la de Luis García Plaza. El madrileño, que cumplirá 50 años en diciembre, atesora dos ascensos a Primera, con el Mallorca y el Levante, 145 partidos en la categoría de plata y 176 en la Liga Santander. Ha estado al frente del Mallorca las dos últimas campañas y fue despedido tras la 29ª jornada de la actual después de encadenar seis derrotas y caer a los puestos de descenso. Su otro salto a la élite se había dado en la temporada 2009-10 y también ha dirigido en Primera al Getafe y al Villarreal. También ha entrenado equipos en Emiratos Árabes Unidos, China y Arabia Saudí.

Otra opción que se maneja es la de Rubén Albés, que este ejercicio va a lograr una permanencia holgada con el Lugo. Con solo 37 años, el gallego reúne ya experiencia en los filiales del Valladolid y el Celta de Vigo, en Segunda B y el fútbol rumano. La temporada pasada se convirtió en el cuarto entrenador de los lucenses y en la presente ha visto cómo aumentaba su prestigio. Termina contrato el 30 de junio y todavía no ha dado un paso al frente para su renovación. La salvación matemática del Lugo, que puede llegar esta misma jornada, daría paso a la determinación de Albés sobre su futuro. Juan Carlos Carcedo, por su parte, fue ayudante de Unai Emery en Almería, Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG y Arsenal.