Dani Escriche: “Se puede hacer otro proyecto ambicioso”

Como si se tratase de un deseo compartido, los futbolistas de la SD Huesca coinciden al referirse al final de la temporada en clave optimista. La búsqueda del mayor número de triunfos posible, con el pleno de cinco en estas cinco jornadas como anhelo, también ha alimentado este viernes el discurso de Dani Escriche. El delantero ha vivido un año contradictorio: brillante en lo personal, con sus mejores registros en el fútbol profesional, y gris en lo colectivo. Es otra de las piezas con contrato en vigor el curso que viene, para el que considera que se puede armar “otro proyecto ambicioso”.

El de Burriana espera que sus números crezcan en los cinco encuentros restantes. Se mantiene como el segundo máximo anotador con cinco tantos, solo por detrás de los 13 de Seoane, en los 35 compromisos en que ha participado si se cuentan los dos de la Copa del Rey. También es el máximo asistente junto a Marc Mateu con cinco pases de gol. Escriche tiene contrato en vigor hasta 2024 y se ha mostrado “muy motivado” pese a lo intrascendente de lo que está por llegar, empezando por la visita de este lunes al Leganés en Butarque (18.30, Movistar LaLiga). La plantilla se ha entrenado en El Alcoraz, de nuevo sin los lesionados Lago Junior y Enzo Lombardo.

Por ello, la ambición de Escriche en el plano individual se corresponde con el aliento grupal y ha asegurado que “cada partido voy al máximo a intentar lo que me pida el míster y necesite el equipo, goles o asistencias”. El atacante se ha hecho con la titularidad, por delante de Darío Poveda y Adolfo Gaich, en un tramo del curso en el que la buena racha no ha bastado para alcanzar las posiciones de ‘play off’: “El objetivo se ha quedado un poco lejos pero lo hemos intentado hasta el final. Hubo partidos que debíamos ganar y no lo hicimos”. Se ha tratado de una temporada “extraña” de la que “se aprende”.

Escriche, sin entrar a valorar los motivos que han llevado a los azulgranas a quedarse lejos del objetivo, sí pide “no bajar los brazos nunca y creer en nosotros mismos”. No cree que la campaña merezca el calificativo de decepción o fracaso, “se esperaba más pero tampoco vamos a matarnos”. Y sí asume la tesis de que el cierre del año puede anticipar en parte el planteamiento del que viene. La SD Huesca piensa asimismo en que los aficionados “se queden un buen sabor de boca. Está en juego el orgullo de cada uno y dar alegrías a la afición, luchar por ellos a muerte”.

De ahí la petición de que “nos sigan apoyando. Creo que puede haber otro proyecto ambicioso y conseguir lo que nos propongamos”. La sensación personal del delantero es “buena”, pues ha contado tanto para Nacho Ambriz como para Xisco Muñoz, pero “es un deporte de equipo y el no conseguir el objetivo no la hace buena”. También se ha acordado de los “goles que no han entrado”, puesto que “a un delantero se le pide goles. Un delantero se reivindica cada partido, cuando toca salir hay que hacer lo máximo posible para ponérselo difícil al entrenador”.