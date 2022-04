La SD Huesca, frente a un reto con solo un precedente mejor en su historia

La salvación, objetivo menor dentro de los planteamientos con los que se inicio la campaña, es matemática y con quince puntos por disputarse el ‘play off’ se encuentra a diez, once si se tiene en cuenta la diferencia de goles. El final de temporada presenta pocos estímulos para la SD Huesca en lo clasificatorio al margen de la profesionalidad del equipo y del querer terminar lo más arriba posible, pero sí que es posible encontrar algún tipo de motivación rebuscando en los cajones de lo estadístico y en los registros históricos, y yendo más allá del 'partido a partido' o, más concretamente, engarzándolo una semana tras otra. Por ejemplo, si los azulgranas no caen en ninguna de las cinco jornadas que restan -la primera el próximo lunes en Leganés (18.30)- alargarían la racha hasta los once encuentros tras las tres victorias y los tres empates encadenados en los últimos compromisos. Solo una vez dentro de su andadura en el fútbol profesional -Primera y Segunda División- se han mantenido más tiempo invictos.

Fue en la campaña 2016-17, la de la primera clasificación para el ‘play off’. Entonces el conjunto dirigido por Anquela no perdió ninguno de sus doce choques comprendidos entre las jornadas 25 y 36. Fueron siete triunfos y cinco tablas (26 puntos) que se abrieron con un 0-2 al Córdoba y se cerraron con un 2-0 al Rayo antes de verse truncadas por un 3-1 en Gerona que elevaron al Huesca desde la 12º posición hasta la quinta.

La marca de los once compromisos sin hincar la rodilla, de conseguirse, se situaría entre esa cima que representa la racha de la 2016-17 y los diez que por dos veces se lograron un curso después, el del primer ascenso a Primera, a las órdenes de Rubi. En la 2017-18 el Huesca no perdió ni entre las jornadas 6 y 15, ni entre la 17 y la 26. En medio de ambas hubo un 2-0 en Granada. Después, tras superar un bache de ocho partidos sin ganar, otra sucesión con cinco marcadores a favor y dos empates certificó el salto a la élite.

En la 2010-11 con Onésimo el registro fue de ocho jornadas invictos y siete se alcanzaron en las dos primeras campañas en Segunda con Antonio Calderón, la 2008-09 y la 2009-10. Seis, antes de en el actual ejercicio, había sido la mejor serie en la 2011-12 y 2015-16. Ambas, como ahora, consistieron en tres victorias y tres empates.

En el caso actual, la sucesión se abrió con un 1-0 con el Burgos, al que le siguieron un 0-2 en Málaga, un 1-1 con el Almería, un 2-3 con el Fuenlabrada, el 1-1 con el Real Zaragoza y el 0-0 con el Tenerife del viernes pasado. Antes, ya en el cierre de la primera vuelta el Huesca se había mantenido sin echar la rodilla a tierra con Xisco durante un tramo del calendario de idéntica duración. Entonces, el número de igualadas fue de cuatro y el de triunfos, de dos.

En la 2012-13 la mejor racha no llegó hasta el final, comprendió dos victorias y tres empates en las cinco últimas jornadas que no consiguieron salvar a los oscenses del descenso a Segunda B. Paradójicamente, en la 2019-20 el mayor tiempo de invencibilidad también fue de cinco compromisos, entre las fechas 21 y 25 con un triunfo más, y entonces colaboró para celebrar el segundo ascenso a Primera.

En las dos temporadas en la élite las rachas más prolongadas sin perder fueron de seis y cuatro careos. En la 2018-19 Francisco mantuvo a los azulgranas de pie entre las jornadas 30 y 35 obteniendo cinco empates y una victoria y dos campañas después Míchel acumuló cuatro tablas de la jornada tres a la seis.

Ahora, la hoja de ruta del final de curso indica que tras el desplazamiento a Butarque, el sábado de la semana que viene en El Alcoraz aparecerá el Sporting. Después tocará visitar al Amorebieta, recibir a la Real Sociedad B y viajar a Valladolid.